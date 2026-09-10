La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) es reconocida en el Perú por la exigencia de su formación académica y, especialmente, por el nivel de dificultad que caracteriza a su examen de admisión. Física, aritmética, matemáticas y otras materias forman parte de la preparación que afrontan sus estudiantes a lo largo de la carrera; sin embargo, un reciente video difundido en redes sociales abrió un inesperado debate sobre los conocimientos matemáticos de algunos jóvenes de esta casa de estudios. El contenido, publicado por el canal digital ‘Habla Sobrino’, muestra a un youtuber planteando una operación a estudiantes de la UNI y recogiendo respuestas diferentes, situación que rápidamente generó comentarios entre los usuarios de internet. ¿Cuál fue el ejercicio que les presentó y por qué sus resultados provocaron tanta discusión?

EL RETO MATEMÁTICO QUE SORPRENDIÓ A LOS ESTUDIANTES DE LA UNI

El youtuber acudió a los exteriores de la Universidad Nacional de Ingeniería para plantear a varios estudiantes una expresión que, a primera vista, parecía sencilla: 6÷2 (1+2). La particularidad del reto estuvo en las distintas respuestas obtenidas, pues algunos participantes señalaron que el resultado era 9, mientras que otros consideraron que la respuesta correcta era 1.

La diferencia entre ambas alternativas generó rápidamente una ola de comentarios en redes sociales. Algunos usuarios cuestionaron a los estudiantes por las respuestas que dieron frente a la cámara, mientras que otros defendieron la posibilidad de obtener resultados distintos dependiendo de la interpretación utilizada para desarrollar la expresión matemática.

LAS REACCIONES QUE GENERÓ EL VIDEO

Entre las opiniones compartidas por los internautas aparecieron frases como “Me preocupan”, “Es 9, y los que dicen 1, deben estudiar más”, “Ahí está el futuro del mundo”, “Los que dijeron que el resultado era 9, me preocupan”, y “Eso sale 1. Primero se resuelve el paréntesis”.

No obstante, el debate no quedó únicamente en las redes sociales. De acuerdo con el artículo “The Pendas Paradox”, citado por La República, el experto David Linkletter explicó que las dos respuestas pueden considerarse válidas debido a la manera en que se interpreta y desarrolla la expresión. “No existe un estándar único. Las dos soluciones son ampliamente aceptadas a nivel mundial. Muchos problemas en matemáticas son eventualmente resueltos por un individuo o un equipo que proporciona una prueba decisiva, en este caso parece muy poco probable que concluya así, pues no es un problema puramente matemático: es parcialmente un problema de comunicación”, explicó el matemático.

¿CUÁL ES LA UNIVERSIDAD MEJOR POSICIONADA EN INGENIERÍA?

Más allá de la polémica generada por el video, otro ranking permite conocer cómo se ubican las universidades peruanas en el campo de la ingeniería. Según el ranking SCImago 2025, la Universidad Continental ocupa el primer lugar entre las instituciones peruanas consideradas en esta área, tomando en cuenta indicadores relacionados con producción científica, innovación e impacto social.

En esta clasificación, la institución supera a otras universidades de reconocida trayectoria en ingeniería. La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) aparece en el segundo puesto, mientras que la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) se ubica en la tercera posición y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) figura en el cuarto lugar.

LAS UNIVERSIDADES QUE DESTACAN EN EL RANKING

La oferta académica de la Universidad Continental incluye carreras como Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería Ambiental, Ingeniería de Sistemas e Informática y Mecatrónica. Además, la institución cuenta con modalidades presencial, semipresencial y virtual, según la información proporcionada en el material de referencia.

El listado también incluye a la Universidad César Vallejo (UCV) y a la Universidad Privada del Norte (UPN), que completan las cinco instituciones mencionadas después de la Universidad Continental en este ranking. De esta manera, la clasificación reúne tanto universidades privadas como una institución pública especializada históricamente en la formación de ingenieros, como es el caso de la UNI.