Por Redacción EC

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) es reconocida en el Perú por la exigencia de su formación académica y, especialmente, por el nivel de dificultad que caracteriza a su examen de admisión. Física, aritmética, matemáticas y otras materias forman parte de la preparación que afrontan sus estudiantes a lo largo de la carrera; sin embargo, un reciente video difundido en redes sociales abrió un inesperado debate sobre los conocimientos matemáticos de algunos jóvenes de esta casa de estudios. El contenido, publicado por el canal digital ‘Habla Sobrino’, muestra a un youtuber planteando una operación a estudiantes de la UNI y recogiendo respuestas diferentes, situación que rápidamente generó comentarios entre los usuarios de internet. ¿Cuál fue el ejercicio que les presentó y por qué sus resultados provocaron tanta discusión?