Por Redacción EC

En el Perú, el segundo domingo de mayo se convierte en una de las fechas más emotivas del año con la celebración del Día de la Madre, una ocasión dedicada a reconocer el amor, la entrega y el esfuerzo de quienes cumplen un papel fundamental dentro de la familia. Durante esta jornada, las muestras de afecto se hacen presentes de distintas maneras: reuniones familiares, regalos, almuerzos especiales y mensajes cargados de cariño. Sin embargo, hay un detalle que suele conectar directamente con las emociones y convertirse en el acompañamiento perfecto para esta celebración: la música. Por ello, si buscas una forma especial de sorprender a mamá y expresarle todo tu agradecimiento, una buena canción puede decir mucho más que mil palabras. Desde clásicos que han pasado de generación en generación hasta temas más actuales, existen melodías capaces de transmitir amor, nostalgia y admiración en un solo momento. En esta nota te presentamos una selección de canciones ideales para dedicar este domingo y convertir esta fecha en un recuerdo aún más especial.