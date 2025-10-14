La también conocida como ‘Noche de Brujas’ se celebra cada 31 de octubre, y en Perú exactamente, durante la misma jornada del Día de la Canción Criolla. Con respecto a esta terrorífica efemérides, resulta llamativo dar a conocer que Estados Unidos cuenta con ciudades donde los dulces, disfraces, las películas, bromas, entre otras tradiciones, forman parte de las leyendas urbanas entorno a un Halloween que grandes y chicos festejan de manera muy particular.

¿CÓMO SE CELEBRARÁ HALLOWEEN DEL 31 DE OCTUBRE EN ESTAS CIUDADES DE ESTADOS UNIDOS?

Anualmente, gran parte del mundo festeja Halloween como el mítico evento que mezcla tanto terror como alegría misma reflejada en la pedida de dulces por parte de los niños, siendo Estados Unidos el países donde de manera muy tradicional, algunas ciudades lo conmemoran mediante llamativas actividades.

Según lo remarcan algunos de los portales más reconocidos entorno a la celebración de importantes acontecimientos como lo es en esta ocasión la popular ‘Noche de Brujas’, ciertos poblados norteamericanos llaman la atención por haberla instituido incluso oficialmente, y teniendo a la mayoría de personas de su lado, lo terminan aprovechando para organizar desde desfiles hasta festivales que han trascendido con el transcurrir de los años.

En ese sentido, y por si decides viajar a Estados Unidos buscando disfrutar del Halloween 2025 de este viernes 31 de octubre, te compartimos el listado de ciudades donde el color y terror se combinan a fin de mostrarnos recorridos de fantasmas siniguales, entre otros eventos programados:

MASSACHUSETTS

- Salem es la ciudad de este estado norteamericano que es conocida por los infames juicios de brujas de 1692, y donde pasa a celebrarse el Festival “Haunted Happenings” que ofrece desde desfiles hasta tours recorriendo el Museo de la Brujería y otros cementerios históricos.

LUISIANA

- Nueva Orleans es la ciudad de este estado norteamericano que mediante el Barrio Francés y el Cementerio St. Louis donde descansa la famosa Marie Laveau, te ofrece igualmente festivales e intensos recorridos de fantasmas.

El Greenwich Village Halloween Parade es uno de los desfiles más emblemáticos de cada 31 de octubre en Estados Unidos, y más aún siendo Nueva York la considerada capital del terror.

NUEVA YORK

- La icónica ciudad estadounidense es considerada la capital del terror, y ello teniendo como principal atracción a su “Greenwich Village Halloween Parade” donde miles de personas con elaborados disfraces terminan marchando durante la jornada del 31 de octubre.

Para este 2025, la 52ª edición del mayor desfile de Halloween del mundo, vuelve a la sexta avenida mostrando en escena callejera el júbilo de más de 80 mil participantes disfrazados, y más de 2 millones de espectadores que junto a títeres gigantes, bandas musicales y bailarines en vivo, gozarán de largas horas de recorrido bajo el lema “Potluck”.

EL ORIGEN DE HALLOWEEN Y PORQUÉ SE CELEBRA CADA 31 DE OCTUBRE

Aunque en algunos países como Australia y Nueva Zelanda no se celebra con tanta efusividad, y en otros está prohibido como en Uzbekistán, en Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, y Perú es una de las festividades más famosas de fin de año.

Esta ancestral y popular festividad está ligada al paganismo, y data de hace más de 3000 años, tal y como lo certifica un estudio realizado por Nicholas Rogers, y compartido mediante el libro “Halloween: Del ritual pagano a la noche de fiesta”.

El relato publicado por Oxford University Press, hace hincapié en los pueblos celtas de Europa, más propiamente de Irlanda, y la celebración de su año nuevo como el inicio de una conmemoración que ha traspaso fronteras, y actualmente es sinónimo de fiestas temáticas y disfraces.

De acuerdo a información compartida y contextualizada por National Geographic, los pobladores de la Edad de Hierro en el Reino Unido celebraban su Samhain (1 de noviembre), y como parte de este festival de la cosecha gaélica se creía que los espíritus caminaban por la Tierra mientras viajaban al más allá junto con otras criaturas como hadas y demonios.

Reunidos alrededor de las hogueras, los celtas llevaban disfraces para espantar y confundir a las almas.

La narración de la historia cuenta que los habitantes de estos pueblos celtas, quienes conformaban el ritual, llevaban como máscara a las pieles de los animales que sacrificaban.

Los ritos sagrados celebrados en aquella época dieron inicio a una festividad que se conmemora aún en el siglo XXI, y que incluyó, también, la tradición de vestirse como santos y recitar canciones o versos de puerta en puerta.

Con respecto a la fecha de la ‘Noche de Brujas’ que coincide con el día de la celebración del Sanhaim, te contamos que este antiguo festival gaélico se conmemoró justamente un 31 de octubre, y aunque se popularizó con la expansión a Estados Unidos por parte de los inmigrantes irlandeses (1840), los papas de la época intentaron suplantar Halloween por la tradicional fiesta católica del Día de Todos los Santos.

En el siglo VIII, Gregorio III implantó la fiesta de los Mártires Cristianos para que coincidiera con el Sanhaim, y Gregorio IV fue quien terminó ampliando y magnificando el universo de la conmemoración a todos los buenos e inmaculados.

Esto último, generó que el nombre del ritual pagano derivara en el nombre de “All Hallow’s Eve”, y que posteriormente se llamaría Halloween.

ESTAS SON LAS MEJORES Y MÁS CLÁSICAS CANCIONES REFERIDAS A HALLOWEEN

La milenaria ‘Noche de brujas’ con el transcurrir de los años y su apogeo ha sido relacionada con todo lo concerniente a fantasmas, cine del terror, y mucho escalofrío.

Este 31 de octubre, las fiestas temáticas estarán acompañadas por música tenebrosa, y temas clásicos de Halloween que revisaremos a continuación:

THRILLER

- Michael Jackson interpretó este clásico de los años 80.

- Esta canción formó parte de su sexto álbum de estudio, y fue compuesta por el británico, Rod Temperton.

GHOSTBUSTERS

- En 1984, este tema del género dance pop formó parte de la banda sonora de la película “Cazafantasmas” que fue interpretada y compuesta por el cantautor estadounidense, Ray Parker.

EVERY DAY IS HALLOWEEN

- Ministry es la banda estadounidense de metal industrial que hizo famosa esta canción en víspera al Día de Todos los Santos.

HIGHWAY TO HELL

- Esta “autopista al infierno” de AC/DC es el primer sencillo del sexto álbum de estudio de la banda de hard rock australiana. Este disco salió a la venta en 1979.

Como podemos notar, Halloween ha terminado traspasando fronteras, e incluso puede festejarse entonando algunas de las canciones compartidas, y hasta participando en conciertos donde el disfraz nos hace protagonistas de tan mítica efemérides originaria de Estados Unidos.