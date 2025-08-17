A partir del próximo mes, quienes busquen obtener una visa para ingresar a Estados Unidos deberán enfrentar un cambio clave en el procedimiento. El Departamento de Estado ha anunciado una nueva medida que impactará tanto a quienes soliciten este documento por primera vez como a quienes busquen renovarlo.

Con esta disposición, se modifica un trámite que hasta ahora resultaba más ágil para ciertos casos. A continuación, te contamos qué cambio se llevó a cabo.

¿CUÁL ES EL PRINCIPAL CAMBIO EN EL TRÁMITE DE VISAS?

Desde el 2 de septiembre, todos los solicitantes de visas de no inmigrante deberán acudir a una entrevista presencial con un funcionario consular. Esta exigencia alcanza tanto a quienes gestionan la visa por primera vez como a quienes necesitan renovarla.

El ajuste forma parte de una política global del Departamento de Estado, cuyo objetivo es reforzar el control sobre quiénes reciben autorización para ingresar a territorio estadounidense.

¿HABRÁ ALGUNAS EXCEPCIONES A LA ENTREVISTA?

Sí. Aunque la norma es general, existen situaciones en las que no será necesario presentarse en persona. Entre los casos excepcionales se encuentran:

Visas diplomáticas u oficiales.

Renovaciones de visas B1/B2 o permisos de cruce fronterizo para ciudadanos mexicanos, siempre que la solicitud se haga en los 12 meses posteriores al vencimiento y cumpla con criterios específicos.

Categorías especiales como A, C, G y NATO, aplicables únicamente bajo ciertas funciones del solicitante.

¿QUÉ CAMBIOS AFECTAN A LA RENOVACIÓN DE VISAS B1/B2?

Antes, la renovación de este tipo de visas era un trámite mucho más sencillo: bastaba con cumplir con los requisitos y no tener problemas en el formulario DS-160 para que se aprobara casi de manera automática.

Con la nueva disposición, incluso estos casos deberán pasar por una entrevista personal, donde se verificarán datos, se revisarán antecedentes y, si el funcionario lo considera necesario, se pedirá información adicional.

¿QUÉ RECOMIENDA EL DEPARTAMENTO DE ESTADO?

La institución aconseja a los solicitantes mantenerse atentos a la información publicada en las páginas oficiales de las embajadas y consulados de Estados Unidos. Allí se actualizan requisitos, servicios disponibles y horarios de atención, lo que ayuda a evitar contratiempos, confusiones o retrasos en los trámites, según informa la plataforma Meridiano.