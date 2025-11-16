El 10 de enero de 2025, Nicolás Maduro inició un nuevo mandato presidencial en Venezuela, y bajo su gestión, millones de ciudadanos hoy continúan beneficiándose a través del otorgamiento de prestaciones económicas puntuales. Al respecto, te contamos que según lo precisa el Sistema Patria mediante plataformas oficiales, hoy figura activado el pago de bono dirigido a ciudadanos de la tercera edad, y con ello la autorización de cobranza solamente permitida a través del veMonedero.

¿CUÁNDO SE PAGA ESTE BONO DIRIGIDO A PERSONAS VENEZOLANAS DE LA TERCERA EDAD, SEGÚN SISTEMA PATRIA?

Transcurre el tiempo sobre territorio venezolano, y el Gobierno Bolivariano a cargo de líder chavista, promueve aún esos programas sociales mediante los cuales busca favorecer a población en estado de vulnerabilidad sobre todo, asignándoles montos como el dirigido a adultos mayores que forman parte de la Gran Misión En Amor Mayor.

Este bono es cobrado por personas de la tercera edad desde el año 2011 cuando fuera creado mediante Decreto N° 8.694, y a partir de entonces beneficia directamente a quienes no perciben pensión por parte del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Desde el martes 11 de noviembre, según lo precisan las redes sociales del Carnet de la Patria, por ejemplo, los adultos mayores afiliados al 100% Amor Mayor, ya pueden realizar retiro de los 130 bolívares otorgados por Gobierno Bolivariano, y mediante una plataforma que hoy también te permite acceder al aplicativo veMonedero listo para consulta de saldo, entre otras operaciones habilitadas.

A propósito de dicha entrega monetaria, te contamos que una vez realizado el depósito por parte de autoridades gubernamentales, todas las personas de la tercera edad favorecidas deberían estar recibiendo vía mensaje de texto, y a través del número corto 3532 o 67373, una notificación que confirmará abono en cuenta creada.

DE ESTA FORMA PUEDES COBRAR LOS BONOS DIRIGIDOS A ADULTOS MAYORES VENEZOLANOS

Ingresa a Plataforma Patria utilizando tu número de cédula y contraseña.

Una vez dentro de Plataforma Patria, dirígete a la sección «Protección Social», y acepta el bono asignado.

Para transferencia de fondos a cuenta bancaria, procede a pulsar la opción «Monedero» y luego seleccionar «Retiro de fondos».

Desde el martes 11 de noviembre, los pensionados del IVSS que precisamente no reciben subvención por parte de dicha entidad, empezaron a hacer efectivo el retiro de monto correspondiente a la "Gran Misión en Amor Mayor".

Como penúltimo paso, escoge el monedero de origen, coloca el monto que deseas transferir, y termina por seleccionar la cuenta de destino registrada con antelación.

Dale clic a «Continuar», y por último confirma la operación realizada desde el paso 1, seleccionando «Aceptar» para completar proceso de retiro mediante Plataforma Patria.

Entorno al tema, hoy resulta importante también destacar la relevancia que tiene el uso del veMonedero siendo un aplicativo creado para el retiro de prestaciones económicas acumuladas, y cuya instalación además te facilita la gestión de otras operaciones, e incluso llevar a cabo reembolsos con tan solo emplear tu QR.

Si necesitas instalarlo y luego terminar configurándolo, toma nota de los siguiente pasos que te permitirán acceder al cobro de prestaciones económicas de las cuales eres beneficiario bajo la gestión de Nicolás Maduro, y mediante Sistema Patria:

INSTALACIÓN DEL VEMONEDERO EN DISPOSITIVO MÓVIL

- Dirígete a la tienda de aplicaciones de dispositivo si cuentas con Google Play para Android o App Store para iOS.

- Busca el “VeMonedero” y asegúrate de escoger el aplicativo que figure desarrollado por JMT ST C.A.

- Por último presiona la opción “Instalar” mediante la cual terminará completándose la descarga efectiva.

CONFIGURACIÓN DEL VEMONEDERO EN DISPOSITIVO MÓVIL

- Tras la instalación exitosa, procede a abrir el aplicativo móvil.

- Acto seguido, selecciona la opción para la conexión con el Monedero Patria.

- Accede a tu código QR o “Usuario Patria” a fin de vincularlo con propia cuenta.

- Introduce tu número de cédula de identidad y contraseña creada para el Sistema Patria.

- Por último, termina validando el código de verificación que recibirás, y crea un PIN de acceso para mayor seguridad.

Cabe resaltar, que así como dicho aplicativo móvil conectado al Monedero Patria, los números cortos 3532 o 67373 enviados por parte del propio sistema a cada dispositivo de la persona favorecida, también resultan importantes con la finalidad de notificarla, y de ese modo confirmarle los detalles entorno a depósito de la cantidad de bolívares correspondientes realizado hacia cuentas activas.

EL “INGRESO CONTRA LA GUERRA ECONÓMICA” DE NOVIEMBRE 2025 QUE SE LE PAGA A ESTOS GRUPOS DE ADULTOS MAYORES

Hoy son millones los jóvenes y adultos mayores que viven sobre la nación presidida por Nicolás Maduro, y gran porcentaje de ellos hacia el undécimo mes del año, gozan del privilegio de poder acceder al cobro regular de subvenciones como la mencionada líneas arriba que es depositada a 3 grupos especiales en particular.

Con respecto a dicha información, resulta importante destacar que el siguiente otorgamiento del denominado “Ingreso Contra La Guerra Económica”, es decir, el asociado al mes de noviembre 2025, se lleva a cabo al igual que durante periodo puntual correspondiente a octubre, y desde el viernes 14 en favor de trabajadores y funcionarios públicos, y asimismo jubilados que cobran cestatickets.

El nuevo monto que le corresponde a dicho personal venezolano y otros beneficiarios, hoy asciende a los 28 mil 080 bolívares equivalentes a los $118,75, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), siendo la Bonificación de Fin de Año otro de los pagos que recibirán a partir de la misma fecha (4.680 Bs.).

