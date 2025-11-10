A pesar de que el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) informó que la canasta básica familiar mostró un ligero aumento en los últimos meses, esto solo permite que las personas puedan adquirir ciertos productos que conforman la canasta alimentaria. Sin embargo, el régimen que preside Nicolás Maduro continúa otorgando diversos bonos y programas a favor de la población vulnerable en Venezuela. Por ello, tras el inicio de noviembre 2025, muchos se mantienen a la expectativa por conocer los estipendios que se activarían a través del Sistema Patria. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ BONOS SE ACTIVARÍAN A TRAVÉS DEL SISTEMA PATRIA EN VENEZUELA?

Con el objetivo de brindar ayuda económica a las personas más vulnerables y de pobreza extrema que les permite cubrir gastos esenciales, el gobierno de Nicolás Maduro garantiza su protección a través de ayudas sociales. De esta manera, las autoridades locales han instado a la población a mantenerse informados mediante sus canales oficiales a fin de conocer las fechas de entrega y montos que se otorgarán a los venezolanos. A continuación, te presentamos los bonos que se activarían a partir del 10 de noviembre, según medios locales:

Bono de Corresponsabilidad y Formació n: Inició la entrega el 7 de noviembre y está dirigido a trabajadores del sector público que forman parte de una nómina especial.

n: Inició la entrega el 7 de noviembre y está dirigido a trabajadores del sector público que forman parte de una nómina especial. Bono Único Familiar : Se activó a partir del 4 de noviembre y está dirigido a los beneficiarios de los programas Economía Familiar, Lactancia Materna, Parto Humanizado, José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad.

: Se activó a partir del 4 de noviembre y está dirigido a los beneficiarios de los programas Economía Familiar, Lactancia Materna, Parto Humanizado, José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad. Bono Amor Mayor : Para las personas de la tercera edad que no reciben la pensión del IVSS.

: Para las personas de la tercera edad que no reciben la pensión del IVSS. Ingreso Contra la Guerra Económica : Orientados a funcionarios públicos, jubilados y pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), así como a los beneficiarios del programa Amor Mayor.

: Orientados a funcionarios públicos, jubilados y pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), así como a los beneficiarios del programa Amor Mayor. Beca Universitaria: Este lunes 10 de noviembre inició la entrega de este bono por 1.248,80 bolívares, equivalente a 5.40 dólares, según el Banco Central de Venezuela (BCV).

¿CÓMO ACCEDER AL MONEDERO PATRIA?

Según medios locales, el Gobierno de Nicolás Maduro activará una serie de bonos dirigidos exclusivamente para la población más vulnerable y pobreza extrema en Venezuela. Al confirmarse la entrega del subsidio, los beneficiarios recibirán un mensaje de texto del número 3532 o 67373, que contará con el monto correspondiente o también cuentan con la opción de verificar a través de la aplicación veMonedero.

Asimismo, la entrega de los bonos se realizará de forma gradual y directa a los usuarios inscritos únicamente en la plataforma digital. Cuando se haya recibido el mensaje de confirmación de pago, se deberá ingresar a la billetera digital y aceptar los fondos. Estas compensaciones económicas constituyen un respaldo clave para las familias venezolanas, al permitirles cubrir necesidades básicas en medio de una crisis financiera y social.

VIDEO RECOMENDADO