En el segmento de pick-up, la oferta sigue creciendo, lo que convierte la elección del modelo ideal en una decisión cada vez más personal. Desde quienes buscan un aliado de trabajo hasta los que priorizan la aventura o el confort, existe una amplia gama de pick-ups, diseñadas para cada tipo de usuario.

Hoy, existe una gran variedad de pick-up, que se pueden clasificar por sus dimensiones y propósito. Entre ellas tenemos las compactas, medianas y full size, mientras que existen pick-up para uso laboral y recreativo. Inclusive, estos vehículos ya incluyen tecnologías híbridas y eléctricas. En ese sentido, Ford brinda cinco recomendaciones para escoger el pick-up adecuado, según las necesidades.

Todo comienza con el propósito: es fundamental tener claro cuál será el uso principal del pick-up, ya sea como herramienta de trabajo, vehículo familiar o compañero de aventura. Esta elección permite filtrar opciones y encontrar el modelo con la motorización, tracción y rendimiento adecuados para cada estilo de vida. En esa línea, aquí podemos encontrar pick-up compactos, con gran capacidad de carga, desempeño off-road y eficiencia de combustible.

El nuevo Maverick incorporó una versión Tremor con mejores capacidades todoterreno. (Foto: Ford) / Ford

Evaluar la potencia y la robustez: para quienes buscan productividad y desempeño en terrenos exigentes, es clave revisar la capacidad de carga y remolque. Algunos modelos como Ranger y F-150 tienen una capacidad de carga de una tonelada aproximadamente. Asimismo, utilizan motores potentes, ideales para remolcar elementos de gran tamaño, como casas rodantes o embarcaciones.

Priorizar tecnología y seguridad: un pick-up debe ser un centro de conectividad y asistencia porque el conductor necesita herramientas que optimicen su rendimiento y lo preparen para cualquier desafío, brindándole además mayor protección en cada trayecto. Por eso, la tecnología y la seguridad varían según el uso que se le dará al vehículo:

Para flotas: Ford PRO, división especializada en flotas y ventas corporativas, ofrece soluciones integrales como Ford Pro Portal que permite monitorear el estado de las unidades, controlar el consumo de combustible y programar revisiones en línea, optimizando la productividad operativa gracias a sus amplios intervalos de mantenimiento.

El Ford F-150 pasó sobre asfalto, trocha, lodo y hasta nieve en la ruta hacia el Mirador de Rajuntay. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Para la aventura y el off-road: es recomendable priorizar elementos como neumáticos All Terrain (A/T), Trail Control™ y cámaras 360° para maniobras complejas. También destacan los diversos modos de conducción que permitan adaptar el vehículo a distintas superficies.

Para la ciudad y uso familiar: en este entorno, un pick – up debe ofrecer sistemas de infoentretenimiento intuitivos que brinden una experiencia conectada y entretenida a bordo. Estos incluyen pantallas multitáctiles con conectividad inalámbrica. La seguridad y la asistencia al conductor también son claves, por ello es importante la integración de tecnologías avanzadas como el asistente de pre-colisión con frenado automático de emergencia y la asistencia de frenado en reversa.

Valorar la comodidad y el diseño: el diseño de un pick-up no es solo estético; debe ser funcional y adaptarse a cada necesidad.

Para familias numerosas: la amplitud de la cabina es esencial, con asientos traseros cómodos y suficiente espacio para piernas y cabeza. También es recomendable buscar múltiples puertos USB, climatizador bizona y soluciones de almacenamiento inteligente. La facilidad de acceso mediante estribos laterales y la seguridad infantil con sistema LATCH marcan la diferencia.

Para el trabajo: un diseño funcional pone énfasis en la capacidad de la caja de carga, ganchos de amarre robustos, revestimientos protectores y un interior fácil de limpiar. Los asientos suelen ser de materiales resistentes, con espacios optimizados para herramientas o documentos.

Para la aventura: lo ideal es optar por un diseño exterior robusto, mayor distancia al suelo, chasis reforzado, neumáticos todoterreno, pisaderas laterales y barra de remolque. En el interior, conviene elegir materiales resistentes al agua y la suciedad, además de espacio para equipos deportivos o de camping.