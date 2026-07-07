Kit de embrague de autos. (Foto: Funcar)
Kit de embrague de autos. (Foto: Funcar)
/ Funcar
Por Redacción EC

En un vehículo con transmisión mecánica, el kit de embrague cumple una función esencial: conectar y desconectar la potencia del motor hacia la caja de cambios para que las marchas ingresen de forma suave y eficiente. Aunque suele pasar desapercibido durante miles de kilómetros, su desgaste es inevitable y, si no se atiende a tiempo, puede derivar en reparaciones mucho más costosas.

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