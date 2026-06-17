Comprar un automóvil suele implicar evaluar diseño, tecnología, equipamiento y precio. Sin embargo, para muchos conductores existe un factor igual o más importante: cuánto tiempo podrá durar el vehículo antes de presentar problemas graves o llegar al final de su vida útil.

Con esa pregunta en mente, la firma estadounidense iSeeCars analizó cerca de 400 millones de vehículos para identificar cuáles tienen más probabilidades de superar las 250.000 millas (más de 400.000 kilómetros) en funcionamiento. Los resultados muestran un claro dominio de las marcas japonesas, especialmente Toyota, que no solo lidera el ranking de fabricantes más duraderos, sino que también coloca varios modelos entre los vehículos con mayor expectativa de vida.

Según el estudio, un automóvil promedio tiene apenas un 4,8% de probabilidades de alcanzar las 250.000 millas. Sin embargo, algunos modelos multiplican varias veces esa cifra, convirtiéndose en verdaderos referentes de longevidad mecánica.

Toyota encabeza el ranking de marcas gracias a una probabilidad del 17,8% de que sus vehículos alcancen ese kilometraje, casi cuatro veces más que el promedio de la industria. Le siguen Lexus, Honda y Acura, completando un dominio absoluto de los fabricantes japoneses en las primeras posiciones.

Top 10 marcas con mayor probabilidad de superar los 400.000 km

1 Toyota 17,8% 2 Lexus 12,8% 3 Honda 10,8% 4 Acura 7,2% 5 GMC 4,6% 6 Tesla 4,6% 7 Chevrolet 4,5% 8 Cadillac 4,5% 9 Mazda 3,6% 10 Ram 3,5%

Promedio de la industria: 4,8%.

Los resultados también reflejan una tendencia interesante: los SUV dominan las posiciones más altas. De los 25 vehículos más duraderos analizados por iSeeCars, 11 corresponden a este segmento, seguido por sedanes, pickups y una minivan.

El modelo que encabeza el ranking general es el Toyota Sequoia, un SUV de gran tamaño que presenta una probabilidad del 39,1% de superar las 250.000 millas. En otras palabras, tiene más de ocho veces las posibilidades de alcanzar ese kilometraje en comparación con un vehículo promedio.

Los 10 vehículos más duraderos del estudio

Puesto Modelo Probabilidad de superar 250.000 millas 1 Toyota Sequoia 39,1% 2 Toyota 4Runner 32,9% 3 Toyota Highlander Hybrid 31,0% 4 Toyota Tundra 30,0% 5 Lexus IS 27,5% 6 Toyota Tacoma 25,3% 7 Toyota Avalon 18,9% 8 Lexus GX 18,3% 9 Lexus RX Hybrid 17,0% 10 Honda Ridgeline 14,7%

Otro aspecto llamativo es la creciente presencia de vehículos híbridos. Modelos como el Toyota Highlander Hybrid, Lexus RX Hybrid, Toyota Prius y Toyota Camry Hybrid figuran entre los más resistentes del mercado, una señal de que la electrificación ya no está reñida con la durabilidad.

Para Karl Brauer, analista ejecutivo de iSeeCars, alcanzar los 400.000 kilómetros sigue siendo un desafío para la mayoría de fabricantes, incluso en una época donde la ingeniería y los procesos de producción han mejorado considerablemente. El estudio concluye que solo cuatro marcas logran ubicarse por encima del promedio de la industria cuando se trata de fabricar vehículos capaces de llegar a ese nivel de kilometraje.

La investigación también confirma algo que durante años ha sido parte del imaginario de muchos conductores: cuando se trata de longevidad, las marcas japonesas continúan marcando la pauta. Y en un contexto donde los vehículos nuevos son cada vez más costosos, elegir un modelo capaz de acompañar a su propietario durante cientos de miles de kilómetros puede convertirse en una de las mejores inversiones sobre ruedas.