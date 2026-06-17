Resumen

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El Toyota Sequoia es un SUV de tres filas de asientos más grande que el LC Prado y Runner. (Foto: Toyota)
El Toyota Sequoia es un SUV de tres filas de asientos más grande que el LC Prado y Runner. (Foto: Toyota)
Por Redacción EC

Comprar un automóvil suele implicar evaluar diseño, tecnología, equipamiento y precio. Sin embargo, para muchos conductores existe un factor igual o más importante: cuánto tiempo podrá durar el vehículo antes de presentar problemas graves o llegar al final de su vida útil.

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