Kia reveló la nueva generación del Seltos, un SUV subcompacto rediseñado que busca convertirse en un referente global con una combinación de diseño distintivo, tecnología y practicidad. La presentación mundial se realizó de manera virtual bajo el lema “The Protagonist”, con el objetivo de destacar el papel del vehículo como compañero de estilo de vida adaptable a diferentes formas de uso.

“El Kia Seltos siempre ha representado una excelente relación valor-precio, y el modelo de próxima generación se basa en ese legado con una oferta enriquecida que resuena con las diversas pasiones de nuestros clientes”, dijo Ho Sung Song, presidente y director ejecutivo de Kia Corporation. “Su presencia global ampliada y sus abundantes características prácticas y elegantes subrayan el compromiso de Kia con las diversas necesidades de movilidad en todo el mundo”.

Diseño exterior robusto y presencia SUV

El nuevo Seltos se apoya en la filosofía de diseño Opposites United, que combina fuerza visual con modernidad. El SUV presenta dimensiones ampliadas (4.430 mm de largo, 1.830 mm de ancho y 1.600 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.690 mm), lo que se traduce en una postura más sólida y equilibrada.

En el diseño frontal se observa una parrilla más grande y de color negro satinado. (Foto: Kia) / Kia

Desde el lateral se observan sus proporciones compactas: mide 4.430 mm de largo, 1.830 mm de ancho y 1.600 mm de alto. (Foto: Kia) / Kia

El nuevo Kia Seltos hace su debut mundial a través de un estreno mundial en línea con el tema 'El Protagonista'. (Foto: Kia) / Kia

Entre los detalles exteriores destacan:

Parrilla más ancha con firma lumínica “star map” propia de Kia.

con firma lumínica “star map” propia de Kia. Manijas de puerta flush integradas en la carrocería, que mejoran la aerodinámica.

integradas en la carrocería, que mejoran la aerodinámica. Contornos marcados y techo flotante , que aportan una silueta dinámica.

, que aportan una silueta dinámica. Luces traseras verticales unidas por una barra luminosa , reforzando estabilidad visual.

, reforzando estabilidad visual. Versiones con acabados específicos como X-Line (enfocado en robustez) y GT-Line (estilo más deportivo).

Estos elementos reflejan un diseño que busca equilibrio entre funcionalidad y estilo, pensado tanto para uso urbano como para escapadas de fin de semana.

Cabina renovada y tecnología orientada al usuario

El interior del Seltos 2026 ha sido rediseñado para ofrecer mayor comodidad y conectividad. Kia ha optimizado el espacio con un tablero más bajo y horizontal que mejora la visibilidad frontal y genera un ambiente más amplio. Además, la consola cuenta con sistemas de Shift-by-Wire (SBW) que liberan espacio físico y aportan sensación de modernidad.

Entre las características de confort y tecnología se encuentran:

Sunroof panorámico para una sensación de amplitud.

para una sensación de amplitud. Iluminación ambiental personalizable con 64 colores.

con 64 colores. Asientos posteriores reclinables , ajustables en hasta 24 grados.

, ajustables en hasta 24 grados. Sistema de sonido premium , con opciones de marcas como Harman Kardon o Bose.

, con opciones de marcas como Harman Kardon o Bose. Kia Connect Store para personalización digital de funciones y entretenimiento.

La marca busca que la experiencia dentro del Seltos sea intuitiva y adaptable, con especial atención a detalles de confort para todos los ocupantes.

El diseño interior del nuevo Kia Seltos. (Foto: Kia) / Kia

Dinámica de conducción y opciones de motorización

El all-new Seltos se construye sobre la plataforma más reciente de Kia, conocida como K3, que ofrece rigidez estructural mejorada, aislamiento sonoro y un balance de chasis que favorece la estabilidad en distintas condiciones de manejo.

Las opciones de tren motriz anunciadas incluyen:

1.6 T-GDI turbo con 180 PS y 265 Nm, con transmisión DCT de 7 velocidades o manual de 6.

y 265 Nm, con transmisión DCT de 7 velocidades o manual de 6. 1.6 T-GDI de alto rendimiento con hasta 193 PS emparejado a transmisión automática de 8 velocidades.

emparejado a transmisión automática de 8 velocidades. 2.0 litros de aspiración natural con 149 PS, optimizado para economía de combustible.

Además, Kia confirmó la llegada de una versión híbrida en 2026, que incorporará funciones avanzadas como el sistema Smart Regenerative Braking 3.0 y la conectividad Vehicle-to-Load (V2L), que permite alimentar dispositivos externos desde la batería del vehículo.

Seguridad y asistencias al conductor

El nuevo Seltos integra un conjunto profundo de tecnologías de asistencia para elevar la seguridad activa y pasiva. La carrocería utiliza aceros de alta resistencia para mejorar la protección en impactos, mientras que los sistemas avanzados ayudan al conductor en conducción diaria y en carretera.

Entre los sistemas presentes destacan:

Highway Driving Assist 2 y Lane Following Assist 2 para facilitar viajes largos.

y para facilitar viajes largos. Forward Collision-Avoidance Assist 2 y alertas de salida segura (SEW).

y alertas de salida segura (SEW). Monitoreo de entorno con vista 360°, asistencias de estacionamiento y advertencias de proximidad.

Estas tecnologías buscan ofrecer un nivel de confianza y apoyo técnico que contribuyan a una conducción más segura para todos los ocupantes.

Un modelo global para el presente y futuro

Con el nuevo Seltos, Kia busca consolidar uno de sus modelos más importantes a nivel mundial, dirigido a consumidores que valoran el equilibrio entre estilo, funcionalidad y tecnología. Su estreno global en diciembre de 2025 marca el inicio de una introducción gradual en diferentes mercados durante 2026, con expectativas de ampliar su presencia y competitividad frente a rivales en el segmento compacto.