Más ventas, menos emisiones: el mercado electrificado impulsa la movilidad limpia en el Perú

El Toyota Corolla Cross HEV fue el vehículo electrificado más vendido en el Perú en 2025. (Foto: Toyota)
/ Toyota
Por Redacción EC

El mercado de vehículos electrificados atraviesa su mayor expansión en el Perú, marcando un punto de inflexión para la movilidad sostenible en el país. De acuerdo con datos oficiales de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) y la Asociación Automotriz del Perú (AAP), al cierre del 2025 se inmatricularon más de 10.000 unidades de vehículos electrificados, lo que representó un crecimiento de 54% frente al 2024 y un récord histórico para el sector. Esta tendencia refleja un cambio progresivo en las decisiones de los consumidores, impulsado por una mayor conciencia ambiental, la necesidad de reducir emisiones y la búsqueda de soluciones de transporte más eficientes y accesibles.

