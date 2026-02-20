Más ventas, menos emisiones: el mercado electrificado impulsa la movilidad limpia en el Perú

El mercado de vehículos electrificados atraviesa su mayor expansión en el Perú, marcando un punto de inflexión para la movilidad sostenible en el país. De acuerdo con datos oficiales de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) y la Asociación Automotriz del Perú (AAP), al cierre del 2025 se inmatricularon más de 10.000 unidades de vehículos electrificados, lo que representó un crecimiento de 54% frente al 2024 y un récord histórico para el sector. Esta tendencia refleja un cambio progresivo en las decisiones de los consumidores, impulsado por una mayor conciencia ambiental, la necesidad de reducir emisiones y la búsqueda de soluciones de transporte más eficientes y accesibles.

Este crecimiento resulta clave para el país, considerando que el transporte es uno de los principales generadores de emisiones. En ese contexto, las tecnologías electrificadas, en especial los híbridos eléctricos autorecargables, se posicionan como una alternativa inmediata para avanzar hacia una movilidad de bajas emisiones, sin depender de una infraestructura de carga aún en desarrollo y permitiendo una transición gradual y realista acorde a la realidad nacional.

Un camino alineado a la carbono neutralidad

En este escenario, Toyota se consolidó como el principal impulsor del mercado de electrificados en el Perú. Según cifras de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), el Toyota Corolla Cross híbrido eléctrico autorecargable (HEV) fue el modelo electrificado más vendido del país en 2025, con más de 1.500 unidades comercializadas, muy por encima de otros vehículos del segmento. Este desempeño confirma la preferencia de los consumidores peruanos por tecnologías prácticas, confiables y adaptadas a su día a día.

El liderazgo del Corolla Cross HEV forma parte de un portafolio sólido que permitió a Toyota comercializar más de 3.416 vehículos electrificados durante el 2025, alcanzando una participación acumulada de 33,4% del mercado. A este resultado se suman modelos como el Yaris Cross, la RAV4 HEV y el Corolla Sedan consolidando a la marca como líder absoluto en tecnologías híbridas en el país y reforzando su estrategia de Múltiples Opciones Tecnológicas, que busca reducir emisiones desde hoy, de manera progresiva y alineada a la realidad energética del Perú.

Manejamos el Toyota Corolla Cross HEV hasta la Fortaleza de Paramonga en el norte chico para conocer sus prestaciones en carretera. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

“Se ha demostrado que los peruanos valoran soluciones prácticas en su día a día. Un ejemplo es el liderazgo del Corolla Cross híbrido eléctrico, un modelo autorecargable que no necesita una infraestructura de carga adicional y que además les ayuda a ahorrar. Es una SUV modelo que combina eficiencia, confiabilidad y sostenibilidad”, señaló Stephanie Guerra, especialista de Asuntos Corporativos de Toyota del Perú.

Lexus también incrementa su propuesta de electrificados

Este dinamismo del mercado de vehículos electrificados también se refleja en el segmento premium. En 2025, Lexus consolidó su portafolio de tecnologías electrificadas en el Perú, logrando que estos modelos representen el 70% de sus ventas totales. Este desempeño confirma que la preferencia por soluciones de bajas emisiones se extiende a todos los niveles del mercado. Modelos como NX, LBX y RX, principalmente en sus versiones híbridas eléctricas autorrecargables (HEV), fueron determinantes en este crecimiento.