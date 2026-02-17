Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Jeep Wrangler Willys 392 es el modelo más especial de la serie de edición limitada, con un motor HEMI V8 y el precio más atractivo hasta la fecha. (Foto: Jeep)
El Jeep Wrangler Willys 392 es el modelo más especial de la serie de edición limitada, con un motor HEMI V8 y el precio más atractivo hasta la fecha. (Foto: Jeep)
/ Jeep
Por Redacción EC

El todoterreno clásico de alto desempeño vuelve a ocupar titulares con la llegada del nuevo Jeep Wrangler Willys 392, una edición especial que combina elementos históricos de diseño con un enfoque orientado al rendimiento. La propuesta forma parte de una serie conmemorativa con la que la marca celebra su trayectoria en el mundo off-road, apostando por una fórmula que rescata la identidad original del Willys mientras incorpora tecnologías y prestaciones actuales.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

El V8 se resiste a desaparecer: Jeep rescata la esencia clásica con el Wrangler Willys 392
Automotriz

El V8 se resiste a desaparecer: Jeep rescata la esencia clásica con el Wrangler Willys 392

¿Qué tan útiles son las asistencias de seguridad ADAS?: China inaugura un centro para evaluar sus alcances y limitaciones
Automotriz

¿Qué tan útiles son las asistencias de seguridad ADAS?: China inaugura un centro para evaluar sus alcances y limitaciones

El reto de la formación de técnicos capacitados en la reparación de vehículos eléctricos en el Perú
Automotriz

El reto de la formación de técnicos capacitados en la reparación de vehículos eléctricos en el Perú

BYD firma acuerdo de patrocinio con el Manchester City y refuerza su presencia global
Automotriz

BYD firma acuerdo de patrocinio con el Manchester City y refuerza su presencia global