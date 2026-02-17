El V8 se resiste a desaparecer: Jeep rescata la esencia clásica con el Wrangler Willys 392

El todoterreno clásico de alto desempeño vuelve a ocupar titulares con la llegada del nuevo Jeep Wrangler Willys 392, una edición especial que combina elementos históricos de diseño con un enfoque orientado al rendimiento. La propuesta forma parte de una serie conmemorativa con la que la marca celebra su trayectoria en el mundo off-road, apostando por una fórmula que rescata la identidad original del Willys mientras incorpora tecnologías y prestaciones actuales.

El modelo integra el motor HEMI V8 de 6,4 litros, capaz de generar alrededor de 470 caballos de potencia y 470 lb-pie de torque, una configuración que ya ha sido utilizada en variantes recientes del Wrangler y que se mantiene como una de las más potentes dentro de la gama.

Esta mecánica permite afrontar terrenos exigentes y rutas fuera del asfalto con solvencia, respaldada por soluciones técnicas como diferenciales bloqueables, sistema de tracción integral permanente y ejes reforzados, orientados a maximizar la capacidad todoterreno.

En línea con su enfoque práctico y recreativo, el vehículo incorpora neumáticos todoterreno de gran diámetro, mayor altura libre al suelo y protecciones estructurales, además de elementos de equipamiento enfocados en el confort y la conectividad, como asientos tapizados en cuero Nappa calefactados, iluminación LED y una pantalla multimedia de gran formato. A nivel estético, integra detalles gráficos y acabados inspirados en la tradición Willys, reflejando el objetivo de equilibrar herencia visual con prestaciones contemporáneas.

El Wrangler Willys 392, en su auténtico todoterreno con estilo militar, que tiene un alto despeje al suelo y capacidades off-road verdaderas. (Foto: Jeep) / Jeep

El lanzamiento se enmarca en una estrategia más amplia de ediciones limitadas que buscan resaltar el legado del fabricante, al tiempo que mantienen vigente la demanda por configuraciones de gran cilindrada. La continuidad del V8 en esta familia responde, en parte, al interés de entusiastas que valoran tanto la potencia como la experiencia de conducción característica de estos motores.

En términos comerciales, la nueva versión se posiciona como una alternativa dentro del segmento de alto desempeño, con precios de referencia que parten en torno a los US$70.000 en mercados internacionales, situándola por debajo de otras variantes V8 del propio modelo.

Jeep presentó el nuevo Wrangler Willys 392 con motor V8. (Foto: Jeep) / Jeep

Así, el Wrangler Willys 392 reafirma la vigencia de los todoterrenos tradicionales dentro de una industria en transformación, proponiendo una síntesis entre tradición mecánica y evolución tecnológica en uno de los nombres más reconocibles del segmento.