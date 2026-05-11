Toyota continúa reforzando su presencia en India. La compañía japonesa confirmó la construcción de una nueva planta de producción en el estado de Maharashtra, una instalación que tendrá capacidad para fabricar hasta 100.000 vehículos anuales y que empezará a operar durante el primer semestre de 2029.

La fábrica estará ubicada en el área industrial de Bidkin y demandará la contratación aproximada de 2.800 trabajadores. Según detalló la marca, el complejo estará destinado principalmente a la fabricación de un nuevo SUV, aunque también buscará fortalecer la capacidad de respuesta de Toyota ante el crecimiento del mercado indio y de otros mercados cercanos.

Con este anuncio, India sigue consolidándose como uno de los principales polos estratégicos para la industria automotriz mundial. En los últimos años, varias marcas han incrementado sus inversiones en el país debido al crecimiento sostenido de la demanda interna, menores costos de producción y el potencial exportador de la región.

Toyota ya opera dos plantas en Bidadi, al sur de India, con una capacidad instalada conjunta de hasta 342.000 unidades anuales. En ellas produce modelos como Innova HyCross, Fortuner, Hilux y Urban Cruiser Hyryder. La nueva instalación complementará esa estructura industrial y permitirá ampliar su capacidad de manufactura en el país.

La expansión también coincide con el crecimiento de la industria automotriz india. Maruti Suzuki, el mayor fabricante del país, registró recientemente una producción récord de 2,34 millones de vehículos en el año fiscal 2025-2026 y anunció planes para elevar su capacidad hasta los 4 millones de unidades anuales.

Para Toyota, el movimiento forma parte de una estrategia global orientada a fortalecer su competitividad en mercados emergentes y asegurar capacidad de producción en regiones con alta proyección de crecimiento. India, además, se perfila como un centro clave para el desarrollo y exportación de vehículos electrificados y SUV compactos en los próximos años.