Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Toyota. Foto: EFE.
Toyota. Foto: EFE.
Por Redacción EC

Toyota continúa reforzando su presencia en India. La compañía japonesa confirmó la construcción de una nueva planta de producción en el estado de Maharashtra, una instalación que tendrá capacidad para fabricar hasta 100.000 vehículos anuales y que empezará a operar durante el primer semestre de 2029.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.