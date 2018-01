Dakar 2018: Los Ferrand estrenarán nuevo vehículo

Mañana empieza una nueva edición del Dakar y con está la octava en que participa la dupla Ferrand, conformada por Fernando Ferrand del Busto, junto a su hijo Fernando Ferrand Malatesta.





El ya reconocido binomio nacional estrenará auto en esta ocasión. Y es que será la primera vez que enfrenten la dura prueba con la nueva generación de la Volkswagen Amarok, equipada con motor V6 y caja automática, un tipo de transmisión nuevo para los Ferrand en este tipo de competencia.



“La Nueva Amarok V6 es una verdadera máquina. Definitivamente la mejor pick up del mercado. Su motor V6 reúne todo lo que se espera de un todo terreno exclusivo de primera clase. Estamos seguros que vamos a romper el paradigma que los vehículos automáticos no pueden competir en caminos difíciles”, indicó Ferrand Malatesta.



La Volkswagen Amarok V6 de los Ferrand no ha recibido mayores cambios con respecto al vehículo de calle, solo se ha añadido lo necesario para cumplir los requisitos de seguridad que exige el Dakar.