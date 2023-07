OPPENHEIMER (2023)

Director: Christopher Nolan

Elenco: Cillian Murphy como J. Robert Oppenheimer y Emily Blunt.

Duración: 3 horas.

Sinopsis: La película está basada en el libro ganador del premio Pulitzer, American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer de Kai Bird y el ya fallecido Martin J. Sherwin. La película es producida por Emma Thomas, Charles Roven de Atlas Entertaiment y Christopher Nolan. Cuenta la historia detrás de la creación de la bomba atómica.