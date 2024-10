En Saltar Intro de El Comercio ya hemos podido ver “Terrifier 3″, la nueva y macabra cinta de Damien Leone que explora el límite del gore en las salas de cine convencionales tal como lo conocemos. El enemigo es un viejo conocido para los fans de de esta saga, Art the Clown y ahora viene con muchas más ansias de sangre a comparación de sus anteriores entregas. ¿Qué nos pareció? Aquí te lo contamos.

“Terrifier 3″ va directo al punto

La película inicia sin perder el tiempo: en una acogedora casa decorada para Navidad, donde una familia es atacada por Art the Clown, vestido irónicamente como Papa Noel. Desde esta primera escena, la película establece el tono y las “reglas” de juego: nadie está a salvo, sin importar su edad o inocencia. La brutalidad de Art no discrimina y, como se sugiere, algunos personajes están “marcados” para morir en el macabro universo de Leone, haciendo eco de esa lógica de “justicia” tan popular en el cine de terror.

Si bien el concepto de mezclar la inocencia de la Navidad con el horror explícito no es nuevo, Leone logra darle una vuelta inesperada. Al incluir una versión de Art que nos recuerda al Grinch pero con un hacha, la película da un aire de sátira sangrienta que no está hecha para espectadores sensibles.

“Terrifier 3″no busca amoldarse a la modernidad

“Terrifier 3″ no busca ser una película sofisticada, y tampoco lo necesita. Damien Leone entiende el nicho que ha construido: una serie hecha para los fanáticos del gore extremo, donde la narrativa y la lógica narrativa son secundarias frente a la espectacularidad de las muertes en pantalla. El director parece tener claro que el objetivo es hacer que el público reaccione visceralmente y lo logra a través de escenas explícitas que muestran cada detalle de la violencia.

Aquí, Art el Payaso se luce con una gama interminable de “herramientas” para el asesinato, que van desde lo tradicional como hachas y martillos, hasta bombas, hielo seco y hasta sus propias manos y dientes. La creatividad en los métodos de asesinato es una de las mayores atracciones para los amantes del gore que buscan algo más que el terror psicológico.

Arte promocional de "Terrifier 3", la secuela de la franquicia de terror que se ubica en Navidad (Foto: Cineverse)

Un villano con compañía: la presencia de victoria

A diferencia de las entregas anteriores, en “Terrifier 3″ Art no actúa solo. Se le une Victoria, una víctima convertida en cómplice desde la primera película. Esta dinámica entre ambos personajes aporta una dimensión interesante: ¿qué sucede cuando la víctima abraza el mal y se convierte en una especie de “ayudante” del villano? Aunque este enfoque tiene potencial, se siente algo desaprovechado, ya que la película no profundiza en el desarrollo de Victoria más allá de sus macabros momentos compartidos con Art. Por ejemplo, en sus “momentos de descanso,” Victoria se relaja en una bañera llena de sangre, un detalle que le añade al filme un aire de comicidad oscura que recuerda al género “slasher” de los años 80.

El humor macabro y la mímica de Art the Clown

Un elemento que no pasa desapercibido es el humor macabro. La manera en que Art el Payaso utiliza su mímica para expresar emociones (o la falta de ellas) convierte cada asesinato en un espectáculo casi teatral. David Howard Thornton, quien interpreta a Art, eleva su actuación a un nivel de expresividad exagerada que mezcla a la perfección el horror y la sátira. Este contraste entre la brutalidad de sus actos y el humor en sus expresiones crea una especie de equilibrio entre lo horripilante y lo grotesco, permitiendo que el público se ría en momentos inesperados, siempre y cuando puedan tolerar el exceso de sangre.

La mímica y el humor negro son cruciales para que “Terrifier 3″ no se convierta en una mera sucesión de escenas de tortura; en lugar de eso, cada escena tiene su propio toque de teatralidad y sátira, lo que le da a la película un sentido de identidad único en el género de terror moderno.

Sangre y más sangre: un festival del gore

Para los que buscan una experiencia extrema, “Terrifier 3″ ofrece escenas que podrían recordar a las películas más grandes del género gore, con su combinación de violencia gráfica y narrativas retorcidas. A lo largo de los 125 minutos de duración, Art el Payaso hace gala de una creatividad inusual en la elección de sus métodos de asesinato. Sin embargo, para los veteranos del cine de gore, algunas de estas escenas pueden sentirse menos impactantes debido a la anticipación generada por el hype que rodea a la trilogía.

Si tienes el estómago débil o dudas de tu tolerancia hacia el gore, puede que esta película no sea para ti. Sin embargo, para los verdaderos fanáticos de la violencia explícita en el cine, “Terrifier 3″ sigue cumpliendo su cometido de manera efectiva, ofreciendo muertes lo suficientemente impactantes como para sostener el interés en pantalla.

Un Flashback y una Navidad Diferente: La Trama en “Terrifier 3″

La historia se sitúa cinco años después de los eventos de “Terrifier 2,” utilizando un breve flashback para conectar ambas películas. La trama nos muestra a un Art que ha estado esperando el momento adecuado para volver a atacar y a una protagonista que aún lidia con las secuelas psicológicas de su encuentro anterior con él. Damien Leone emplea una narrativa que, aunque simple, permite que el espectador se enfoque más en los asesinatos creativos y en las tensiones crecientes entre los personajes.

Entre los escenarios más memorables están una taberna donde Art, disfrazado de Santa, provoca el caos, y un centro comercial donde empieza a dar “regalos” a los niños. Estas escenas logran un equilibrio perfecto entre el humor negro y la violencia descontrolada, destacando como algunos de los momentos más memorables de la película.

Visualmente Impactante: efectos prácticos y estilo

Damien Leone continúa usando efectos especiales clásicos, lo cual contribuye al estilo crudo y realista que define a la trilogía. Las escenas sangrientas son creadas principalmente mediante efectos prácticos, un detalle que los fanáticos del género pueden apreciar, ya que añade un toque de autenticidad que los efectos digitales no siempre logran. Aunque Leone no es un director particularmente innovador en términos de técnica, su estilo es claro y efectivo, logrando una atmósfera distintiva.

Sin embargo, la película no está exenta de problemas. La extensión de más de dos horas destaca algunas deficiencias en el desarrollo de los personajes, especialmente en la coprotagonista. La falta de profundidad en la trama y en los personajes puede hacer que ciertos tramos de la película se sientan repetitivos, lo cual afecta el ritmo y podría reducir la tensión en momentos clave.

En conclusión: “Terrifier 3″ cumple lo que promete

“Terrifier 3″ cumple con lo que promete: sangre, violencia y un toque de humor oscuro. La película es una carta de amor para los fanáticos del gore, entregando escenas gráficas que no dejarán a nadie indiferente. Aunque la trama y los personajes no son particularmente profundos, eso no afecta la experiencia general, ya que la película sabe exactamente lo que su público espera.

En resumen, “Terrifier 3″ es una película hecha para los seguidores del horror extremo, que disfrutan de escenas crudas y sin censura. Puede que no sea para todos, pero aquellos que aprecian el género encontrarán aquí una entrega sólida que mantiene viva la esencia de la serie. Y, por supuesto, queda abierta la puerta para un “Terrifier 4,” con un final que promete más sangre y más caos en el futuro.

La película se estrena en todas las salas de cine de Perú este jueves 31 de octubre.

