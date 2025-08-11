Tini Stoessel, una de las figuras más queridas de la música, vuelve a la TV años después del éxito de “Violetta”. Y esta vez lo hace con una historia en un registro muy diferente: el thriller.

Realizada por Non Stop México, la serie “Quebranto” sigue a una joven que, en su búsqueda por conocer la verdad sobre su familia biológica, se adentra en una red de secretos y revelaciones.

Este proyecto que marca el retorno de Stoessel a la ficción contará también con conocidos actores como el chileno Jorge López. En esta nota, todo lo que debes saber del lanzamiento.

Sinopsis

“Quebranto” sigue a Miranda (interpretada por Tini Stoessel), una joven argentina que fue adoptada. Ella sufre trastornos de ansiedad que relaciona con el desconocimiento de sus orígenes. Para descubrir su pasado, regresa a México, donde la realidad difiere de lo que imaginaba. Es entonces que Miranda toma la decisión de infiltrarse en una organización criminal en Ciudad de México. En esta misión, se apoya en Javier Lara, el sobrino del líder de la organización, y en Leo, un exmiembro de las fuerzas especiales de seguridad de México.

Tráiler

Mira aquí el avance oficial:

Elenco

Estos son todos los talentos de “Quebranto”:

Tini Stoessel (Miranda)

Martín Barba (Leo)

Jorge López (Javier Lara)

Antonio de la Vega (Emiliano)

Rafael Ferro (Martín)

Otto Sirgo (Santiago)

Daniela Peña (Gabriela)

Lucía Gómez-Robledo (Victoria)

Sebastián Silveti (Gerardo)

Jyasú Torruco (Diego)

Karla Garrido (Sara)

Rebeca Manríquez (Elena)

Areli González (Silvana)

Daniela Vargas (María José)

Albi De Abreu (Rafael)

Fecha de estreno

“Quebranto” se estrenará el viernes 15 de agosto del 2025 en Disney+.

La serie constará de una primera temporada de 6 episodios.