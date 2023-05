Con una trayectoria de más de 25 años, Celeste Cid vuelve a encabezar una serie y hacer lo que más le gusta: actuar. Atrás parece quedar el proyecto de “Separadas”, la primera tira argentina inconclusa después de dos meses al aire. “La felicidad que siento es mucha, tener la posibilidad de volver a trabajar de lo que me gusta y que sea de su mano. Hasta el fin del mundo”, escribía la argentina en un post de 2021, cuando repasaba junto al director Daniel Barone, el guion de “Planners”, la serie que llega a Star Plus este 5 de mayo y de la que conversamos en una breve charla vía Zoom.

Celeste Cid conversó con Saltar Intro sobre su personaje, una organizadora de eventos recién divorciada, en esta nueva ficción argentina.

-No te veíamos en una serie desde 2020. Hoy vuelves convertida en una organizadora de eventos, un personaje que dista mucho de tus dos últimos personajes, el de “Separadas” y el de “Las Estrellas”. Me parece que captaste muy bien el chip de este nuevo rol.

¡Qué genia! ¡Gracias! Fue una búsqueda desde lo estético y que la imagen del personaje sea bastante concreta. Tiene algo hasta en la forma de vestirse, la personalidad de Malena es un poco así, no es excesiva o no es como mi persona que me puse unos brillos hoy (jajaja). Pero sí, como decía un director que admiro mucho, el 50% de un personaje es su imagen, en el sentido de que tienes que ver ese personaje y ya hay una información que te va a estar dando solo con mirarlo, por cómo se viste, qué colores usa, si su ropa es apretada, si su zapato es cómodo. Todo eso ya es una definición del personaje que tiene que ver con algo estético, pero no desde lo frívolo, sino como un acompañante del relato que se quiere contar.

Celeste Cid en una escena de "Planners". Foto: Star+ / MARCOS_LUDEVID_2021

-¿El hecho que Bárbara Diez este detrás del proyecto, tuvo que ver en este armado del personaje?

Yo creo que indirectamente sí, porque fue una referencia. De hecho muchos de los lugares donde ella se viste fueron a los que recurrimos o la gente de vestuario recurrió pero sin querer. No es que se quiso buscar algo que sea parecido a Bárbara sino buscar algo de la economía de la personalidad de este personaje que se pone en función de su ropa y sus formas. Pero sí, tuvo que ver. Por ejemplo, la paleta de colores de Malena son como negros o blancos o hay un beige o hay un verde, digamos que es totalmente económico en eso.

Celeste Cid durante el rodaje de "Planners". Foto: Star+ / MARCOS_LUDEVID_2021

-Cada capítulo y la historia en general siempre te lleva como a un reto. Está el ex marido compitiendo con ella todo el tiempo y el hecho de demostrarse que puede salir adelante después del divorcio. ¿El que la serie esté escrita por tres guionistas mujeres tuvo que ver con toda esta onda? no sé si llamarla feminista.

Seguramente sí. Yo creo que igual ante eso, y te digo lo que siento... No por ser mujer el discurso es sobre lo femenino, sobre lo sensible. Y no es que ellas no lo sean pero por ejemplo, el director Daniel Barone es una persona que en Argentina dirigió cosas como “Locas de amor”, “Mujeres asesinas”, “Para vestir santos”, un montón de series que fueron muy icónicas en nuestro país que fueron siempre todas encabezadas por mujeres. Siendo varón, tiene una sensibilidad con lo femenino que es de mucha comprensión. Comprende nuestro universo, lo que sentimos. Su energía es un poco así. Entonces, me parece que está buenísimo integrar mujeres y también validar que hay varones que tienen un discurso femenino que nos acompaña. Que no sea decir que las mujeres tenemos que tomar los territorios sino que empezar a convivir y entendernos entre todos. Entender qué nos pasa, porqué estamos peleando tanto. No es que somos locas desaforadas queriendo derechos. Hay un montón de cosas detrás que todavía pasan y nos hacen sentir todas estas cosas.

En primer plano, Daniel Barone. En el fondo, Celeste Cid tomándole una foto. Foto: IG Celeste Cid

-Casi siempre te hemos visto interpretando tiras diarias locales y ahora llegas al streaming que en los últimos años creció muchísimo. ¿Qué pros y qué contras le encuentras tú a esta forma de trabajo?. En lo personal, creo que nos acerca muchísimo a todos porque tenemos la oportunidad de ver, por ejemplo, producciones de Argentina, de Brasil, México con una inmediatez que no se tenía antes

Totalmente. El hecho de estar más cerca en muchos sentidos, poder acercarnos a historias de otros lugares remotos, que quizás uno no conocería de otra manera es lo positivo y la parte no tan positiva sería que espero que no se nos pierda la vida. O sea, se me mezcla un poco lo personal. El peligro también es que cada vez nos vamos encerrando más, con cada vez más protecciones y más ventanas y puertas. Y más allá de eso, respecto a la serie, sí es bienvenido que haya tanta cantidad para ver y todas de un nivel muy elevado que hace que todo el tiempo tengas que estar como buscando recursos para que no se caiga la calidad. El espectador también está más inteligente en el sentido de que estamos más receptivos a cosas tan buenas, que la industria tiene que estar todo el tiempo ofreciendo cosas de mucho nivel.

Celeste Cid y Leticia Siciliani en una escena de "Planners". Foto: Star+ / MARCOS_LUDEVID_2021

DATOS ¿De qué va la historia de "Planners"? “Planners” cuenta la historia de Malena Carregal (Celeste Cid), una mujer que, tras su reciente divorcio de Marcos Gutiérrez (Gonzalo Valenzuela), deja su trabajo en la reconocida agencia de organización de eventos corporativos de su exmarido. Gracias al impulso de Cali (Leticia Siciliani), una enérgica amiga del pasado que llega nuevamente a su vida, emprende un nuevo camino laboral concretando el proyecto que siempre soñó: crear su propia agencia de organización de eventos sociales.

"Planners" cuenta con la producción ejecutiva de la reconocida event planner argentina Bárbara Diez.

SIGUE A SALTAR INTRO EN INSTAGRAM