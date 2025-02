Los Grammy celebrarán este domingo su 67 edición y las divas del pop son las grandes favoritas. Beyoncé, con 11 menciones, llega a la gala casi con un centenar de nominaciones durante toda su trayectoria y en esta gala se enfrentará a una nueva generación de artistas pop protagonizada por Sabrina Carpenter, Chappell Roan y Charli XCX.

La cantante original de Texas llega a este domingo con 99 nominaciones a los premios más reputados de la música gracias a su álbum “Cowboy Carter”, con el que además se estrenó como aspirante en categorías de música country.

Taylor Swift, con “The Tortured Poets Department”, Chappell Roan, con “The Rise and Fall of a Midwest Princess”, y Billie Eilish con “Hit Me Hard and Soft”, se suman a Beyoncé en la categoría de álbum, al que aspiran también “Short n’ Sweet”, de Sabrina Carpenter; “Djesse Vol. 4″, de Jacob Collier; “New Blue Sun”, de André 3000, y “Brat”, de Charli XCX.

Como es tradición, la gala del Grammy anunciará la mayoría de sus ganadores en una gala premiere que se podrá ver en vivo de manera oficial por YouTube, luego habrá una transmisión oficial disponible por streaming. En esta nota te contamos todos los detalles.

Los Grammy 2025 vía YouTube

A través del canal oficial de YouTube de los Grammy se podrá ver en directo la ceremonia premiere de los Grammy 2025. Este es el enlace oficial:

La ceremonia premiere se podrá ver desde las 15:30 horas (Perú, Colombia, Ecuador).

Además, la alfombra roja también se podrá ver de manera oficial en YouTube a través de este link. La transmisión de esta etapa del premio comenzará a las 18 horas (Perú, Colombia, Ecuador).

La gala principal del Grammy se podrá ver en vivo por Max, el servicio de streaming de HBO, y por DGO, la plataforma de DirecTV.

Los favoritos del Grammy 2025

Este 2025, Beyoncé tendrá una nueva oportunidad para ganar por primera vez en su trayectoria el Grammy a álbum del año, una terna en la que ha sido nominada hasta el momento en cinco ocasiones, lo que la convierte en la artista negra con más nominaciones, superando a Kanye West y Kendrick Lamar.

Por su parte, Taylor Swift, una de las grandes vencedoras en la historia del Grammy, también busca hacer historia. Gracias a “The Tortured Poets Department”, también logra un nuevo hito en su carrera al convertirse en la artista más nominada en esta categoría superando a Barbra Streisand.

La cantante fue una de las protagonistas de la última edición de estos premios después de haber hecho historia como la primera artista que consigue cuatro estatuillas en el apartado de álbum del año.