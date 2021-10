Conforme a los criterios de Saber más

La saga de Harry Potter no solo le dio a su creadora J.K. Rowling el título de una de las cien mujeres más influyentes del siglo pasado según ‘Times’. El gran éxito que acompañó a las siete películas sobre el niño mago más famoso del mundo también lanzó a la fama a su elenco de pequeños actores encabezado por Daniel Ratcliffe, elevándolos al status de estrellas millonarias menores de 30 años, por ejemplo. “Harry Potter y la piedra filosofal”, la primera película que entusiasmó a más de uno en 2001, cumple este año 20 años de estreno. Transcurrido este tiempo, ¿Qué tanto sabemos hoy de los actores más importantes de la ficción de “magia y hechicería”?

Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, entre otros, dieron vida al grupo de estudiantes del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería y las calles del mundo mágico “no ‘muggle’ (personas sin poderes)” al día de hoy es inolvidable para muchos. No solo porque existe un parque temático de Universal Studios llamado “Wizarding World of Harry Potter”, sino sobre todo por la nostalgia de sentir la emoción de la historia, que atrajo a tantos fanáticos entre 2001 y 2011, años en que se estrenaron las siete películas.

DANIEL RADCLIFFE (HARRY POTTER)

(Foto: TBS)

En la industria británica del cine y en Hollywood, Daniel Radcliffe, hoy de 32 años de edad, sigue abriéndose camino como actor. No ha tenido mayor problema para salir del personaje de Harry Potter y estelarizar otras ficciones, como la película australiana “Un verano para toda la vida” (2007) o la cinta de terror “La dama de negro” (2012), que está disponible en Prime Video. Sus incursiones más recientes han sido en la ficción europea “Manos a la obra” (2019), que protagonizó, y la serie de TBS “Obreros Milagrosos”, donde hace del ángel Craig. Pero el próximo año nos va a sorprender al actuar en el rol del villano en la comedia producida y estelarizada por Sandra Bullock, “La ciudad perdida de D” (Paramount+), que se estrenará el siguiente año.

EMMA WATSON (HERMIONE GRANGER)

(Foto: AFP)

A sus 24 años, pocos años después del estreno de la última película de Harry Potter, Emma Watson decidió tener una doble vida, como promotora de derechos humanos y actriz esporádica. Desde junio de 2014, la actriz es embajadora de buena voluntad en la ONU Mujeres y promueve la identidad de género. Con las películas “Mi semana con Marilyn” (2011), disponible en Prime Video, y “Las ventajas de ser invisible” (2012), que está en Netflix, ella salió del personaje de Hermione Granger para mostrarse como una artista versátil.

Después de eso. Watson se dedicó a estudiar literatura en la Universidad de Brown y aceptó pocos papeles. Hace un par de años, la hemos visto en “Mujercitas” (2019), película disponible en Google Play, y cuyo papel de Meg, entusiasmó a la actriz. Antes del estreno, tuvo un par de papeles en cine, pero por el momento está dedicada al activismo y su vida personal.

RUPERT GRINT (RON WEASLEY)

Varios años después de su participación en “Harry Potter”, la industria cinematográfica reconoció finalmente el trabajo actoral de Rupert Grint, quien no solo cuenta con una fortuna que asciende los más de 20 millones de euros, sino también fue premiado este año por su papel en la serie de Apple TV+ “Servant” con el Premio de la Asociación de Críticos de Hollywood. Pero algunos de sus trabajos han estado más en el ámbito televisivo, como las series “Snatch” (2017-2018), y “Baja por enfermedad” (2017-2018), donde actúa junto a Lindsay Lohan. De él no se tiene mucha información de su vida en redes sociales, pero recientemente ha compartido una fotografía en Instagram junto a su hija de 1 año, Wednesday G. Grint.

RALPH FIENNES (VOLDERMORT)

(Foto: AFP)

Ralph Fiennes es un artista que nadie podría olvidar. Voldemort, de la saga de Harry Potter, está entre los personajes más icónicos de su carrera, otros son el jefe nazi Amon Goeth de la “Lista de Schindler” (Netflix), el conserje M. Gustave de “El gran hotel Budapest” (Prime Video) y el agente Gareth Mallory en “James Bond Skyfall” (Google Play). En septiembre de este año, la película que co-estelariza junto a la actriz Jessica Chastain “The Forgiven” se estrenó en el Festival de Cine de Toronto. En su larga trayectoria, el actor de 58 años de edad ha sido nominado en varias ocasiones a los Premios Oscar, Globo de Oro y BAFTA. Qué siguen los éxitos.

MICHAEL GAMBON (ALBUS DUMBLEDORE)

(Foto: LD Entertainment)

Tiene el semblante de un personaje involucrado con el entorno legal. Michael Gambon, nació como actor en el teatro, con el personaje de John Dexter en la obra “Galileo”, un rol que curiosamente tiene una apariencia cercana al director Albus Dumbledore de “Harry Potter”. Pero sorprende la extensa lista de producciones en las que la ha participado a lo largo de sus 80 años. Hoy ya está retirado del teatro, porque la edad pesó y cada vez era más difícil contener papeles según una publicación de Sunday Times en 2016. La última vez que lo vimos fue en la cinta “Cordelia” en 2019 y ese mismo año en “Judy” (disponible en Star+).

TOM FELTON (DRACO MALFOY)

(Foto: Youtube)

Los malos ríen a menudo. En casi todas las fotografías de Tom Felton, él actor luce sonriente. Y es que ha avanzado en los últimos años en su carrera actoral. El primer papel después de Draco Malfoy en “Harry Potter” lo consiguió en una breve aparición en la película “Todo sobre mi desmadre”, pero después fue acumulando otros logros, como “El origen del planeta de los simios” (2011), en la serie “The Flash” (disponible en Netflix) y “Origen” (original de Youtube). Pero la actuación no es lo único en su vida, también está la música y el deporte, pues desde 2008 tiene algunos singles y álbumes del género lanzados con un sello independiente. El más reciente es “YoOHoO” (2021) está en Youtube, Amazon Music y Apple Music. Lo último que supimos de Felton fue que sufrió un desmayo en el campo de golf Whistling Straits en Wisconsin, Estados Unidos, pero su agente no dio mayores detalles al respecto.

BONNIE WRIGHT (GINNY WEASLEY)

(Foto: Instagram)

El papel de Ginny Weasley le dio la actitud para querer más. Después de actuar en las películas de “Harry Potter”, estudió cine y artes y se graduó como licenciada. En BonBonLumière, su productora, ha dirigido cortometrajes y videos musicales. Al igual que su mejor amiga, Emma Watson, es activista y promotora de un estilo de vida saludable. En una publicación de Instagram invita a los usuarios a conectarse de una charla junto a una experta en salud alimenticia por el “Día internacional de concienciación sobre el desperdicio y la pérdida de alimentos de las Naciones Unidas”. Además, apoya al movimiento internacional que lucha contra el cambio climático, Greenpeace.

En una entrevista con People, Bonnie Wright aseguró que lo mejor para la historia de Harry Potter era que no se hiciera un reboot. “Espero que lo mantengan como estaba (...) Creo que es como una cápsula del tiempo. Si la abres y cambia y todo, se siente un poco diferente”, dijo.

ROBBIE COLTRANE (RUBEUS HAGRI)

(Foto: Canal 4)

A los 70 años, Robie Coltrane ha sumado importantes interpretaciones en el cine y la televisión, como la serie británica “National Treasure” que fue nominada a los Premios Royal Television Society. Según IMDb, su última participación fue en la serie “Mitos urbanos”, donde actuó en el personaje de Orson Welles y también participó junto Rupert Grint en el primer episodio. Hace dos años, se estrenó una presentación virtual para la atracción temática Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure, en la que Coltrane estuvo acompañado de Mark Williams (padre de Ron Weasley en “Harry Potter”). Ese mismo año, el actor estuvo convaleciente por la osteoartritis, el trastorno degenerativo en las rodillas que padece y de lo que no informó más.

MATTHEW LEWIS (NEVILLE LONGBOTTOM)

(Foto: Difusión/Facebook)

El actor Matthew Lewis ya no tiene el mismo aspecto que en “Harry Potter”, algo que durante años le afectó, según lo ha mencionado en entrevistas, pues no estaba en el peso que deseaba. Pero no es solo el nuevo look de Matthew Lewis lo curioso, sino también los papeles que ha venido agregando a su curriculum en la televisión británica. Algunos de estos son “Enamoradas” (2018) y “Todas las criaturas grandes y pequeñas” (2020). El año pasado empezó rodaje en una comedia local, “Baby, done”. Lewis es el primer personaje del elenco de la saga fantástica que contrajo matrimonio, según Vanity Fair, y lo hizo con Angela Jones, una influencia de estilo de vida y es de Florida, Estados Unidos.

EVANNA LYNCH (LUNA LOVEGOOD)

(Foto: Instagram)

Vimos a Evanna Lynch durante la gala de “Bailando con las estrellas” (ABC) en 2018. La actriz irlandesa es una de las estrellas de “Harry Potter” que empezó con 16 años y ahora, a los 30, sigue empujando su carrera como artista. Actuó en el cortometraje “¿Tú comes otros animales?” (2021) y dio voz a uno de los personajes de la película animada “Middle School Moguls” (2019). Luego, se mudó a Los Ángeles para continuar con su carrera. Ha escrito un libro que está disponible desde este año llamado “Lo opuesto a la caza de mariposas”. En su perfil de Instagram, se muestra como activista de los animales.

EL DATO

Las películas de la saga de Harry Potter están disponibles en HBO Max.

