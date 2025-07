“Chespirito: Sin querer queriendo”, episodio 6: la verdadera cara de Doña Florinda sale a la luz

En su sexto episodio de la serie “Chespirito: Sin querer queriendo”, Roberto Gómez Bolaños (Pablo Cruz) dejó de ser un creador entrañable de la televisión y se convirtió en el personaje más popular de América Latina con el programa “Chespirito”. Pero, en el camino, acumula una serie de tensiones y traiciones de las personas que lo rodean, como Margarita Ruiz, figura inspirada en Florinda Meza, cuya manipulación comienza a ser explícita.

Por momentos, “Chespirito: Sin querer queriendo” se desliza como un poema melancólico sobre la pérdida de la intimidad en manos de la fama. Creada por Roberto Gómez Fernández, y dirigida por David “Leche” Ruiz, Julián de Tavira y Rodrigo Santos, la serie ha repasado el ascenso del escritor mexicano desde que era un niño y adolescente hasta su vínculo familiar frustrado durante su éxito en la televisión.

Mientras la familia Gómez Fernández empieza a sentir las ausencias de Roberto en casa, la serie afila su bisturí narrativo para retratar los efectos de la atención mediática. La popularidad del comediante, con un asombroso alcance de 350 millones de televidentes, se convierte en el pretexto para justificar las grietas que se expanden en su matrimonio y en el set de grabación.

La sombra de Doña Florinda

Marcos Barragán y Margarita Ruiz son interpretados por Juan Lencada y Bárbara López en "Chespirito: Sin querer queriendo".

El episodio 6 apunta directo al corazón de la familia. Paulina, la hija menor, observa detrás de la puerta cómo las discusiones entre Graciela Fernández (Paulina Dávila) y su esposo (Pablo Cruz) comienzan a multiplicarse. En uno de los momentos más sensibles del capítulo, se muestra el recital de ballet de Paulina, convertido en vitrina pública para la fama de Roberto más que en un evento familiar.

En tanto, Graciela, exhausta, empieza a notar que su esposo ha dejado de bromear en casa, no llega a cenar, y su atención se divide entre su programa de televisión y una mujer (Margarita) que, progresivamente, lo aleja de todo lo que alguna vez fue su núcleo.

Es aquí donde Margarita Ruiz, camuflada en la cortesía profesional de una actriz secundaria famosa por ser Doña Florinda, cobra protagonismo como una figura que no solo seduce, sino que marca estratégicamente el desmontaje de una familia funcional. La serie no necesita enunciarlo, pues basta un cruce de miradas, una frase calculada, una visita inoportuna, para hacer evidente que los verdaderos intereses de Margarita no están en el amor romántico, sino en el poder.

Casi siempre en los episodios de esta serie, su actitud hacia los hijos de Roberto recuerda las palabras que Florinda Meza alguna vez pronunció al referirse a ellos como “los defectos” de su marido, y la serie no rehúye a subrayar la actitud del personaje de Margarita Ruiz.

Fugas, regresos y una Chilindrina confundida

Pablo Cruz y Paola Montes de Oca son Roberto Gómez Bolaños y "Tony" (María Antonieta de las Nieves) en "Chespirito: Sin querer queriendo".

El episodio también retoma el conflicto con María Antonieta de las Nieves, aunque esta vez en dos niveles. Por un lado, la actriz aparece en un cameo entrañable interpretando a Nancy, secretaria del heredero de Televisa (canal Alfa, en la serie), Ernesto Figueras. Ella aparece cuando Roberto visita al ejecutivo en su oficina para futuras negociaciones sobre el programa de “Chespirito”.

Por otro lado, en la línea temporal de 1974, La Chilindrina se convierte en un símbolo de las decisiones contradictorias que toma el elenco frente al éxito. ‘Tony’, interpretada por Paola Montes de Oca, primero duda, se aleja del programa buscando diversidad artística, y luego vuelve tras enterarse de la gira internacional. El efecto, si bien secundario, aporta una textura valiosa a la serie biográfica, sobre cómo el fenómeno de “El Chavo del 8” condicionaba las carreras y voluntades de quienes lo integraban, pero también aquel precedente en la carrera de De las Nieves, Récord Guinnes por hacer el mismo personaje de históricamente mayor tiempo.

La serie continúa luciendo una sólida dirección de actores y una fotografía pulida que sabe cruzar líneas temporales sin perder claridad, menos confusa que episodios anteriores. Sin embargo, hay una sensación de agotamiento en la repetición del drama entre Roberto, Margarita y Graciela. Si bien el homenaje a Chespirito ha sido constante y respetuoso, este sexto capítulo recién empieza a mostrar su falta de carácter desde un punto de vista negativo. La caída del matrimonio de Roberto, anunciada desde los primeros episodios, apenas comienza a concretarse ahora, y uno no puede evitar preguntarse si la serie lo ha postergado innecesariamente por tantos episodios.

Veredicto final

“Chespirito: Sin querer queriendo” casi llega al clímax de la temporada. En el sexto episodio, la revelación de Margarita Ruiz como agente de disolución familiar en la vida de Roberto Gómez Bolaños da un giro importante a la serie, que hasta ahora había mantenido cierta neutralidad respecto a Florinda Meza. Aquí, por fin, se toma postura, y el resultado es un drama telenovelesco, muy estilo mexicano, aunque a ratos repetitivo, sobre lo que significa convertirse en el ídolo de millones mientras se desmorona las vidas privadas de los personajes.

La expectativa sobre el episodio 7 recae en cómo escalará el conflicto entre Roberto y Marcos Barragán (el Quico de la ficción), y si la promesa de una tormenta emocional —o incluso de pelea física en alguna escena, por qué no— se materializa entre estos personajes. Por ahora, la serie sigue sosteniéndose, pero todavía hay expectativa sobre un final adecuada para esta primera temporada.