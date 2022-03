Conforme a los criterios de Saber más

Basado en un cómic de Vertigo, la serie “DMZ” llega este jueves 17 de marzo a HBO Max y tratará de una segunda guerra civil estadounidense entre los Estados Libres y el gobierno de EE.UU.

Ava DuVernay, galardonada por su trabajo en “When They See Us”, unióo fuerzas con Roberto Patino (“Cut Bank” y “Sons of Anarchy”), guionista y ‘showrunner’ de “DMZ”, en el episodio piloto de esta esperada ficción.

“‘DMZ’ es un proyecto especial para mí porque marca una importante colaboración entre mi compañía ARRAY Filmworks, el excelente equipo en Warner Bros TV y el dinámico Robert Patino”, dijo DuVernay a Deadline en el 2021. “Todos trabajamos diligentemente en este material y he visto a Roberto en acción. Él es increíblemente talentoso y le preocupa el contar historias con el máximo impacto e imaginación”, añadió la cineasta.

Sobre la historia

El cómic original, publicado entre 2005 y 2012, se centraba en la zona una desmilitarizada ubicada en Manhattan, Nueva York. Y si bien se mantendrá este escenario para la nueva serie, esta cambiará de protagonistas del periodista Matty Roth a una doctora que intenta mantener a sus pacientes viviendo en las declinantes condiciones de la 'Gran Manzana'.

La serie cuenta con Rosario Dawson en el rol estelar de Alma. Dawson es conocida por sus trabajos previos en “Rent” (2005) y “Siete almas” (2008).

Sinopsis y tráiler oficial

La serie nos presenta esta trama:





En un futuro cercano, los Estados Unidos están envueltos en una intensa guerra civil, que convierte a Manhattan en una zona desmilitarizada (DMZ), destruida y aislada del resto del mundo.

El avance oficial es el siguiente:

Esta primera temporada estará compuesta por 4 episodios:

Buena suerte (59 minutos)

Adviento (58 minutos)

El bueno nombre(58 minutos)

Hogar (1 hora)

