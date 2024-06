Prepárate para una hora de muchas emociones, porque el segundo episodio de la segunda temporada de “House of the Dragon” ya está listo para salir a la luz. La producción que nos muestra lo que ocurrió en la legendaria ‘Danza de dragones’ ya está entre lo más visto por los fans de la series en el mundo (el estreno de esta temporada fue visto por más de 7 millones de personas) y aquí te contamos todo de cara a lo nuevo en el desarrollo de su trama.

“House of the Dragon” cuenta con la directora estadounidense Clare Kilner para la dirección del nuevo episodio. Ella ya se había hecho cargo de algunos episodios de la primera temporada. Entre ellos: “King of the Narrow Sea”, “We Light the Way” y “The Green Council”.

“House of the Dragon” contará con ocho capítulos en su segunda temporada. Su gran cierre está programado para el 4 de agosto.

¿De qué trata “House of the Dragon”?

“House of the Dragon” se estrenó el 21 de agosto. Su primera temporada contó con 10 episodios, el útlimo de ellos se lanzó el 23 de octubre del 2022.

En la primera temporada, el drama estuvo marcado por la muerte del rey Viserys, quien había nombrado como heredera de su corona a su hija Rhaenyra. Sin embargo, tras su deceso, Aegon, su hijo varón, fue coronado como sucesor. De esta manera, se inicia una disputa entre los Targaryen por decidir quién es el legítimo heredero al trono.

¿Cómo ver online “House of the Dragon 2x02?

“House of the Dragon” estrenó su segunda temporada el 16 de junio en HBO. Su segundo capítulo estará disponible desde el 23 de junio.

Estas son las dos alternativas oficiales que tienes para seguir en vivo este estreno desde América Latina:

Por Max:

“House of the Dragon” se podrá ver a través de Max, la plataforma de streaming oficial de HBO, a través de este enlace oficial. A los contenidos de la plataforma se puede acceder por suscripción. Estos son los precios: 19,90 al mes (paquete básico), 29,90 al mes (paquete estándar) y 39.90 al mes (paquete platino).

Por DGO:

“House of the Dragon” también se podrá ver desde DGO, el aplicativo de DirecTV. Puedes conectarte desde este link oficial. A los contenidos de la plataforma se puede acceder por suscripción. Estos son los precios: 49 soles mensuales (plan básico), 71 soles al mes (plan full con Paramount+), 81 soles al mes (plan full más L1 Max) y 790 soles anual (plan full con L1 Max)

¿A qué hora se estrena “House of the Dragon”?

Estos son los horarios para ver el estreno de “House of the Dragon 2″

Perú: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

México: 7:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Chile: 9:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Paraguay: 10:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

España: 3:00 a.m. (Del día siguiente)

Resumen del episodio 1 de “House of the Dragon 2”

En el capítulo titulado “A son for a son”, Rhaneyra se entera del asesinato de su hijo Lucerys. Eso la motiva a decidir tomar venganza y le pide a Daemon que vaya por Aegon. En el plan de venganza, finalmente es asesinado el pequeño Jaehaerys. Mientras tanto, descubrimos que Jacaerys, el otro hijo de Rhaenyra apodado también ‘Jace’, consiguió con éxito su misión y logró varios aliados para su madre. Entre ellos, los del Norte liderados por Cregan Stark.

