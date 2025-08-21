“Peacemaker” Temporada 2: más acción, más sangre y un excelente arranque del DCU

Cuando se anunció que “Peacemaker” tendría una segunda temporada, muchos pensaron que sería imposible superar lo que vimos en la primera: humor desmedido, acción salvaje y un antihéroe que terminó robándose el corazón del público. Sin embargo, James Gunn y su equipo lo han vuelto a hacer. El inicio de esta nueva entrega no solo mantiene el mismo tono irreverente, sino que expande el universo de Christopher Smith con mayor madurez, más profundidad emocional y un sinfín de momentos memorables.

En Saltar Intro de El Comercio vimos los primeros episodios de la segunda temporada de “Peacemaker”. ¿Qué nos pareció? Aquí te lo contamos.

Un antihéroe con más capas de las que imaginamos

Christopher Smith, alias Peacemaker, siempre fue un personaje contradictorio. Dice luchar “por la paz a cualquier costo”, pero en ese camino suele destrozarlo todo. En la primera temporada lo vimos como un hombre atormentado por un pasado familiar oscuro y una gran incapacidad emocional. Ahora, lo reencontramos más humano que nunca, lidiando con culpas que lo persiguen y con la sensación de que, pese a haber salvado al mundo, sigue siendo un don nadie dentro de la comunidad de héroes.

John Cena logra que veamos a Peacemaker como alguien mucho más cercano: un tipo que ríe para no llorar y que busca desesperadamente ser aceptado. Es esa vulnerabilidad lo que lo convierte en uno de los personajes más entrañables del universo DC.

El equipo vuelve… y está más ‘roto’ que antes

Uno de los grandes aciertos de la serie es su grupo de inadaptados, conocidos como los ’11th Street Kids’. Cada uno llega a esta temporada con heridas abiertas y la sensación de que sus sacrificios no sirvieron de nada.

, fría y dura como siempre, ahora está en una especie de limbo profesional. Su lealtad le costó caro y se siente traicionada por el sistema que tanto defendió. Adebayo (Danielle Brooks) continúa siendo el corazón del equipo, pero también sufre al intentar sostener una vida personal que se tambalea. Su optimismo es la luz que equilibra el caos.

lidia con su inseguridad y con situaciones que lo ponen en la cuerda floja, aunque sigue siendo uno de los personajes más queribles. Vigilante (Freddie Stroma) sigue robándose escenas con su ingenuidad y torpeza. Su convicción de ser un “gran héroe” genera algunos de los momentos más divertidos de la temporada.

La química entre ellos funciona tan bien que, aunque cada uno tenga sus propios problemas, cuando están juntos generan un caos entrañable.

El inicio de la segunda temporada de "Peacemaker" nos muestra el nuevo canon del DCU liderado por James Gunn. (Foto: HBO Max)

Nuevas caras, nuevas locuras

La segunda temporada también introduce personajes que aportan frescura y giros inesperados. Tim Meadows sorprende como Langston Fleury, un agente de A.R.G.U.S. tan excéntrico como ridículo que tiene una debilidad absurda: no puede reconocer aves. Frank Grillo, en cambio, se roba escenas como Rick Flag Sr., un hombre consumido por la venganza que aporta tensión y dramatismo al relato.

Incluso Eagly, el águila mascota de Peacemaker, tiene momentos memorables, demostrando que en esta serie hasta los animales tienen espacio para brillar.

Acción brutal con corazón

Lo que hace única a “Peacemaker” es cómo combina la violencia exagerada con una sensibilidad inesperada. Las escenas de combate siguen siendo brutales y espectaculares, con coreografías bien ejecutadas y mucho humor negro. Sin embargo, detrás de cada pelea se esconden emociones profundas: culpas, deseos de redención y la necesidad de pertenecer a algo.

James Gunn entiende que la acción sin corazón se siente vacía, y por eso cada golpe, cada disparo y cada broma tiene un peso narrativo que nos conecta más con los personajes.

El dilema de los universos alternativos

Uno de los temas centrales de esta temporada es la aparición de un portal hacia otra dimensión. En un momento en el que muchas producciones abusan del multiverso, Gunn lo usa con un enfoque más íntimo: la tentación de escapar a un mundo donde nuestros errores nunca existieron.

Para Peacemaker, esa posibilidad es un golpe directo a su alma. La idea de vivir en un lugar donde no carga con el peso de sus culpas es seductora, pero también lo enfrenta a la pregunta clave: ¿vale la pena huir de lo que somos? Esta trama convierte a la serie en algo mucho más reflexivo de lo que aparenta a simple vista.

Chris Smith (John Cena) encontró una puerta con 99 universos distintos. Una puerta al multiverso. (Foto: HBO Max)

John Cena: la mejor versión de su carrera

El gran mérito de esta temporada es que John Cena no solo hace reír, también emociona. Su manejo del humor físico, sus improvisaciones y sus gestos exagerados siguen presentes, pero lo más sorprendente es cómo transmite tristeza, arrepentimiento y ternura en escenas clave.

Peacemaker deja de ser solo un bufón violento para convertirse en un hombre con heridas profundas, y eso lo hace mucho más fascinante. Hay momentos en los que Cena logra conmover sin decir palabra, solo con una mirada perdida o un silencio incómodo.

Harcourt y Peacemaker: una relación en evolución

Si hay algo que sostiene la temporada es la compleja relación entre Peacemaker y Harcourt. Ambos son más parecidos de lo que les gustaría admitir: duros por fuera, vulnerables por dentro. Sus diálogos, silencios y enfrentamientos construyen una tensión emocional que engancha.

Jennifer Holland demuestra que Harcourt es mucho más que la mujer fría del equipo. Aquí se nos revela su lado humano, con contradicciones y un pasado que la persigue. Junto a Cena, forman una dupla que aporta algunos de los momentos más potentes de la temporada.

Jennifer Holland en el papel de una Emilia Harcourt más fuerte y descontrolada. (Foto: HBO Max)

La música y los créditos que no puedes saltar

La primera temporada nos regaló un opening inolvidable, y la segunda no se queda atrás. Esta vez, la secuencia se acompaña de la canción 'Oh Lord’ de Foxy Shazam. Puede que el baile sea distinto, pero conserva ese espíritu de rareza y diversión que hace imposible presionar el botón de “saltar intro” aunque no llega a ser lo épico que fue el primer opening.

Más que una simple apertura, es un recordatorio de lo que representa la serie: un cóctel de humor absurdo, espectáculo visual y un toque de nostalgia musical.

Un regalo inesperado para el DCU

Mientras el universo DC se reestructura bajo la dirección de James Gunn, “Peacemaker” se alza como una de sus piezas más valiosas. Lo que comenzó como un spin-off improbable se ha convertido en una serie capaz de equilibrar sátira, acción y emociones reales.

Lo mejor es que no necesita cameos forzados ni grandes villanos clásicos para brillar. Su fortaleza está en sus personajes, en mostrarnos que hasta el más ridículo de los antihéroes puede ser entrañable si le das una buena historia.

En conclusión: un regreso que supera expectativas

La segunda temporada de “Peacemaker” confirma que estamos ante una de las propuestas más originales y atrevidas de la televisión actual. Con un John Cena en estado de gracia, un equipo entrañable, villanos con peso dramático y un guion que sabe equilibrar risas con lágrimas, la serie se consolida como un referente dentro del nuevo rumbo de DC.

La pelea de Peacemaker vs. Peacemaker es algo que no todos esperaban ver al inicio de la temporada nueva. (Foto: HBO Max)

Más emotiva, más caótica y más ambiciosa, esta temporada demuestra que Christopher Smith ya no es solo un personaje secundario de “El escuadro suicida”, sino un protagonista digno de todo un universo.

Si la primera temporada nos sorprendió, esta segunda nos conquista definitivamente. Y lo mejor es que, al terminar cada episodio, queda la sensación de que todavía hay mucho más por descubrir.

Los capítulos de la segunda temporada de “Peacemaker” se subirán todos los jueves exclusivamente en HBO Max. El capítulo 1 ya está disponible.