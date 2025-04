La segunda temporada de “The Last of Us” ha puesto su nombre entre lo más buscado en Internet y no es para menos. Abby, su personaje en esta historia, es clave para lo que ocurrirá en los próximos episodios de la serie más vista por estos días en streaming y su talento es clave de ese éxito. Pero cabe destacar algo: Kaitlyn Dever no es nueva en el panorama actoral. De hecho lleva muchos años siendo una figura que genera interés, especialmente de la crítica, quienes la nombran frecuentemente como una de las artistas más destacadas de su generación.

Su historia comenzó en 1996 en Phoenix, la poblada capital del estado de Arizona, en los Estados Unidos. Allí, su familia le brindó un ambiente orientado a la creatividad, lo que permitió que desarrolle temprano interés por actividades como la gimnasia y el ballet antes de encontrar su pasión definitiva en la actuación.

Roles en cintas como “Booksmart” (2019) y las series “Unbelievable” (2019), “Dopesick” (2022) y “Vinagre de manzana” (2025) son hoy prueba de un talento que promete brillar mucho más con la exposición que le dará “The Last of Us”. No te pierdas estos datos curiosos de su historia que, sin duda, te despertarán mucho más interés por su trabajo.

1. Su padre fue la voz de Barney y Bob, el constructor

Kaitlyn Dever es hija de Tim Dever, un actor de doblaje de voz que, entre otros roles, tuvo a cargo interpretar a Barney, el dinosaurio, hasta que fue reemplazado por Dean Wendt. Tras ello, le puso la voz a otro clásico infantil: Bob, el constructor.

Tim Dever, padre de la actriz Kaitlyn Dever.

2. Pudo ser Ellie en una cinta de “The Last of Us”

En 2013, antes de que la serie de “The Last of Us” fuera una realidad, hubo un proyecto para adaptarla al cine y Kaitlyn Dever fue la más fuerte candidata para interpretar a Ellie, el personaje que en TV interpreta Bella Ramsey. Al final, la película no prosperó. Según reportes de la época, en gran parte el proyecto se abortó por diferencias creativas entre Neil Druckmann, creador del videojuego “The Last of Us”, y Sam Raimi, el director que se haria cargo de la filmación.

Kaitlyn Dever en escena de "Short Term 12", del año 2013, año aproximado en el que pudo ser parte de la película de "The Last of Us" como Ellie.

3. Hace 10 años ya sabía el final de ‘Joel’ en “The Last of Us”

Debido al proyecto fallido de una película del primer videojuego de “The Last of Us”, Kaitlyn Dever conoció a Neil Druckmann, quien le llegó a mostrar mucho antes de su lanzamiento la segunda parte del videojuego y por ende le reveló el gran spoiler: la muerte de Joel a manos de Abby. “Creo que tuvimos dos reuniones y en la segunda me mostró lo que pasaba, así que he vivido con este secreto por demasiados años”, contó la actriz en el podcast de Josh Horowitz.

4. Bella Ramsey supo antes que ella que le darían el papel de Abby

Tras el estreno de la primera temporada de “The Last of Us”, Kaitlyn fue contactada por la producción para una audición. Antes de realizarla, la actriz coincidió con Bella Ramsey en el MET de Nueva York y allí le comentó que había conversado con Craig Mazin, director de la serie; lo que no pareció sorprender en absoluto a Bella. Resulta que Ramsey ya sabía del interés de la producción en que Dever se sume a la historia con ese rol.

5. Estuvo de luto cuando comenzó a filmar la serie

Katy, la madre de Kaitlyn, luchó contra el cáncer durante 14 años y, falleció poco antes de que ella comenzara el rodaje de “The Last of Us 2″. Tres días antes de su primera vez en el set de la serie, había estado en el entierro de su madre y la experiencia de grabar así fue descrita por la actriz como estar “bajo la niebla”.

6. La muerte de su madre coincidió con su escena clave con Pedro Pascal

En el segundo episodio de la segunda temporada de “The Last of Us”, el personaje de Kaitlyn Dever tiene una escena clave con Pedro Pascal (Puedes leer más aquí). Al estar de duelo por la muerte de su madre, la actriz tuvo un acercamiento diferente a la escena, pues su luto cambió por completo su rutina normal como actriz.

“Normalmente, si tengo un monólogo así, estoy memorizándolo tres semanas antes de hacerlo. Tuve un enfoque diferente, y creo que realmente sirvió al personaje de muchas maneras. Pude... no sé, dejarme llevar y no pensar demasiado en ello, porque las palabras en la página son muy poderosas”, contó sobre el proceso en “Entertainment Weekly”.

7. El gran gesto del equipo de “The Last of Us”

Debido al terrible momento que vivía Kaitlyn Dever cuando comenzó el rodaje de “The Last of Us 2″, el equipo de “The Last of Us” invitó al padre y las hermanas de la artista a acompañarla en el rodaje.

“El equipo fue tan respetuoso, invitaron a mi familia a que esté conmigo. Realmente, son un grupo tan bello de gente y lo discutía hace poco con mi padre, porque él me decía no sé si en otro trabajo hubieran tenido esta reacción, porque realmente todo ocurrió en un tiempo complicado (para el rodaje)”, contó Dever en el programa “Happy, Sad, Confused”.

8. Tiene una banda con su hermana

Además de su trabajo como actriz, Kaitlyn Dever tiene una banda junto a su hermana Mady Dever. La banda se llama Beulahbelle, aunque cambiaron de nombre en cuatro ocasiones y evaluaban hacerlo una vez más debido a lo complicado de su pronunciación. En la banda, Kaitlyn toca la guitarra, un instrumento que aprendió a tocar de pequeña con la canción “Crazy Train” de Ozzy Osbourne.

9. Confirmó su romance en los Oscar

Actualmente, Kaitlyn tiene una relación amorosa con el director Ethan Dawes (35), siete años mayor que ella. La pareja confirmó su relación con un beso en la celebración que ofreció la revista “Vanity Fair” tras la gala del Oscar en marzo. Los rumores de romance comenzaron en diciembre del 2024 cuando Kaitlyn y Ethan fueron vistos en una cita en el Chateau Marmont.

10. Una fortuna formándose

De acuerdo a Finance Monthly, la fortuna actual de Kaitlyn Dever asciende a los 3 millones de dólares gracias a sus roles en producciones de éxito como “Viaje al paraíso”, la cinta en la que interpretó a la hija de los personajes de Julia Roberts y George Clooney; y “Vinagre de manzana”, el éxito que protagonizó a inicios del 2025 y que está disponible en Netflix.