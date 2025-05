El penúltimo episodio de “The Last of Us 2″, titulado “El precio”, se ha convertido en uno de los más emotivos desde el estreno del programa en enero del 2023. Y es que el capítulo ofreció una serie de ‘flashbacks’ que nos permitieron descubrir detalles importantes de los protagonistas.

Uno de los momentos más comentados del capítulo nos llevó a la adolescencia de Joel (personaje a cargo de Pedro Pascal) y es allí que se nos revela el origen del reloj que ha usado a lo largo de todas las temporadas.

Aunque sabíamos que el reloj había sido reparado por su hija Sarah por su cumpleaños, el episodio 2x06 nos permite conocer aún más de la importancia de este detalle.

¡Alerta de spoilers!

¿Cuál es el origen del reloj de Joel?

En “El precio”, el sexto episodio de la segunda temporada de “The Last of Us”, inicia en 1983, cuando Joel y Tommy son adolescentes.

La escena nos presenta al joven Joel protegiendo a Tommy de su padre, quien es personificado por Tony Dalton (“Better Call Saul”). El hombre es un policía muy violento, quien suele golpear a sus hijos. Y Joel encubre a su hermano de una inminente paliza.

Así, se produce una conversación entre padre e hijo cargada de significado, pero también de un detalle que no ha pasado desapercibido por los fans.

El padre de Joel llevando el reloj característico de "The Last of Us".

En el diálogo, el padre le cuenta a su hijo que también sufrió de violencia por parte de su propio padre y le dice que si alguna vez tiene hijos, espera que lo haga mejor, una frase que, en ese mismo episodio, vemos que Joel, ya adulto, le repite a Ellie.

Cuando el padre pone su mano sobre el hombro de Joel durante la conversación se aprecia el reloj que Sarah, la hija de Joel, repara tiempo después como un regalo para su querido padre.

Además de este momento, el episodio 2x06 de “The Last of Us” ofreció otros ‘easter eggs’ como un cassette del álbum “Hunting High and Low” de A-ha, que contiene el tema “Take on Me” que luego Ellie aprende en guitarra. O el libro “Earth Abidesby” de George R. Stewart que lee Gail durante una escena antes de enterarse de la muerte de su esposo Eugene.