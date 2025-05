La segunda temporada de “The Last of Us” se acerca a su final. Y este domingo veremos el desenlace de esta emocionante etapa de la historia que nos presenta el viaje de Ellie (Bella Ramsey) y Joel (Pedro Pascal) en medio de una pandemia que convierte a las personas en aterradores zombies.

Desde su estreno el 13 de abril del 2025, la segunda temporada de “The Last of Us” nos ha mostrado el crecimiento de los personajes y de los peligros que enfrentan.

El mayor golpe de esta temporada llegó con la muerte de Joel, quien en el penúltimo capítulo reapareció a través de un ‘flashback’ para explicarnos varios misterios que se habían ido sembrando en la trama.

Y el séptimo episodio promete mucha acción y emoción. ¡Tenemos un avance oficial y en esta nota te contamos todos los detalles!

Tráiler del episodio 2x07

El séptimo capítulo de “The Last of Us 2” será el último de esta temporada y ha sido dirigido por Nina Lopez-Corrado. El guion recayó en Neil Druckmann, Halley Gross y Craig Mazin.

Este es el avance oficial:

Fecha de estreno

El capítulo final de “The Last of Us 2″ se estrenará el domingo 25 de mayo del 2025 en HBO.

En streaming, el estreno se podrá ver en América Latina a través de Max y DGo de DirecTV.

Estos son los horarios:

Perú, Colombia, Ecuador: 20 horas.

20 horas. México: 19 horas.

19 horas. Argentina, Uruguay: 22 horas.

22 horas. Chile, Venezuela: 21 horas.