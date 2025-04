El segundo episodio de la nueva temporada de “The Last of Us” sorprendió a la audiencia con un giro tan brutal como esperado por quienes conocen el videojuego original. La escena más importante del capítulo, cruda y violenta, reproduce con fidelidad uno de los momentos más polémicos de la segunda entrega y que involucra la vida de Joel (Pedro Pascal).

La exitosa serie basada en el aclamado videojuego de Naughty Dog continúa la travesía que empezó con Joel y Ellie (Bella Ramsey) en un mundo acabado por un virus mortal. Los personajes enfrentan las consecuencias de una pandemia causada por un hongo que convierte a los humanos en criaturas violentas. La segunda temporada comenzó con un episodio cargado de tensión, mostrando a Ellie en Jackson intentando rehacer su vida mientras una amenaza se cierne desde Seattle, preparando el terreno para el dramático giro del segundo capítulo.

¿Qué sucedió en el segundo capítulo de “The Last of Us 2″?

(Cuidado con los spoilers)

En el episodio 2 de la segunda temporada de “The Last Of Us”, Joel es asesinado por Abby (Kaitlyn Dever), hija del médico que el protagonista mató en el final de la primera temporada. Aunque la muerte del personaje era un hecho conocido para los seguidores del videojuego, su representación en pantalla generó un fuerte impacto emocional.

¿Qué dijo Pedro Pascal sobre el episodios 2 de “The Last of Us 2″?

Pedro Pascal interpreta a Joel Miller cinco años después del final de la primera temporada. (Foto: HBO)

Pedro Pascal, consciente desde el inicio de que el destino de Joel estaba marcado, habló abiertamente con Entertaiment Weekly sobre el proceso de asumir esa despedida y sobre cómo vivió el rodaje de una de las secuencias más devastadoras de la serie.

“No es que me dijeran: ‘Te matamos al comienzo de la temporada 2’, pero siempre hubo un entendimiento de que se mantendría fiel al material original”, explicó Pascal. Agregó que su participación estaba pensada principalmente para la primera temporada y que su salida era una cuestión de “cómo y cuándo”.

El actor reflexionó sobre el impacto de esta muerte en los fans. “Tengo nada más que respeto por el nivel de inversión que la gente tiene en un videojuego o una serie. Yo también lo he vivido. He arrojado libros por el cuarto por el impacto emocional que provocan. Creo que es increíblemente doloroso para la gente, y eso es, obviamente, un logro brillante de la narrativa”, dijo también.

¿Cómo fue el rodaje del episodio 2 de “The Last Of Us 2″?

(Cuidado, más spoilers)

Pascal también se refirió al rodaje de la escena en la que Abby asesina a Joel con un palo de golf, después de dispararle en la pierna y golpearlo brutalmente. “Conocer a Kaitlyn fue increíble. Es irónico que algo tan violento y trágico entre los personajes pueda unir tan rápido a los actores”, comentó el actor.

“Fue interesante entrar en la sala y ver las reacciones en los rostros. No era repulsión, era tristeza”, agregó Pascal sobre la filmación de la escena del segundo episodio.

Respecto al adiós definitivo de su personaje, el actor confesó que aún está procesando el hecho. “Estoy en negación activa. Me cuesta aceptar que algo haya terminado. Sé que estaré unido para siempre a muchos miembros del equipo, pero ya no como Joel en ‘The Last of Us’. Y no, no paso mucho tiempo pensando en eso, porque me pone triste”, añadió.

Por su parte, Bella Ramsey, quien interpreta a Ellie, también reaccionó con dolor al final del personaje de Pascal. “Sabía que Joel iba a morir, pero leerlo en el guion fue horrible. Lo estaba temiendo… y lloré. En realidad, sollozé con todo mi corazón. Es la primera vez que lloro al leer algo”, contó la actriz a HBO.