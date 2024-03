Jim Parsons y Mayim Bialik volvieron a interpretar a los recordados Sheldon y Amy de “The Big Bang Theory”. La ocasión especial fue el final de “Young Sheldon”, la serie spin-off que retrata los años de infancia del personaje de Parsons. Aunque el desenlace de esta ficción recién se estrenará en mayo, el capítulo ya fue filmado y la emoción de sus invitados especiales fue grande.

En entrevista con “Entertainment Tonight”, Parsons describió como una “hermosa” experiencia el poder volver a ponerse en la piel de un personaje que le dio tanta popularidad y reconocimiento.

“Fue hasta más hermoso de lo que esperaba. Una de las razones por las que acepté participar es porque escribieron un capítulo muy dulce y trabajaron de manera muy hermosa el regreso de Mayim y mío dentro de este show. Espero que todo el mundo esté de acuerdo”, declaró el actor de hoy 50 años de edad.

“The Big Bang Theory” emitió su último capítulo en 2019 tras 12 años al aire. Dos años antes, en 2017, se había estrenado la primera temporada de “Young Sheldon”, la serie derivada que mostraba cómo fue la infancia de Sheldon, el niño genio que luchaba por imponer su intelecto en el seno de una familia nada culta y muy conservadora.

En “Young Sheldon”, Iain Armitage asumió el rol estelar y Jim Parsons tuvo un papel especial como narrador, apareciendo siempre como voz en off.

¿Cómo será el final de “Young Sheldon”?

“Young Sheldon” se despedirá del aire en su séptima temporada, que constará de 14 episodios. El último de ellos será el que contará con la participación especiales de las estrellas de “The Big Bang Theory”.

De momento, no se han revelado detalles de en qué circunstancias aparecerán los personajes de Amy y Sheldon, pues la sinopsis continúa siendo un secreto. Eso sí, Parsons contó que en el set de rodaje le costó volver a ponerse en la piel del famoso físico de la TV.

“Terminamos nuestra primera lectura, y no grabamos. Simplemente fuimos y tanteamos el set. Mayim volvió y dijo: ‘Pensaba que me sentiría mucho más segura de lo que me sentí’. Yo dije: ‘Yo también’. “Realmente pensé que sería como ponerse un par de zapatos viejos y al final lo fue, pero no durante una hora más o menos. Y me dije: ‘¿Aún sé hablar así como Sheldon?’ Fue raro”, relató el artista.

Fecha de estreno del episodio final de “Young Sheldon”

El episodio final de “Young Sheldon” se estrenará el 16 de mayo del 2024. Se podrá ver en los Estados Unidos por Paramount+. Esta es la guía oficial de episodios.

Episodio Fecha de estreno “Half a Wiener Schnitzel and Underwear in a Tree” 14 de febrero “A Roulette Wheel and a Piano Playing Dog” 21 de febrero “A Strudel and a Hot American Boy Toy” 29 de febrero “Ants on a Log and a Cheating Winker” 7 de marzo “A Frankenstein’s Monster and a Crazy Church Guy” 14 de marzo “Baptists, Catholics and an Attempted Drowning” 4 de abril Episodio 7 11 de abril Episodio 8 18 de abril Episodio 9 25 de abril Episodio 10 2 de mayo Episodio 11 2 de mayo Episodio 12 9 de mayo Episodio 13 9 de mayo Episodio 14 16 de mayo

¿Dónde ver “The Big Bang Theory” en streaming?

Las 12 temporadas de “The Big Bang Theory” están disponibles en América Latina para ver por streaming en Max.

Las 6 temporadas de “Young Sheldon” se pueden ver en América Latina a través de Prime Video.