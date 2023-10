Netflix ha dado a conocer un vistazo exclusivo a algunos de los personajes clave de “Avatar: The Last Airbender”, la esperada adaptación live action de la icónica serie animada. Los seguidores de esta franquicia están ansiosos por saber qué les espera en esta nueva versión de la historia.

En este emocionante adelanto, hemos obtenido imágenes de personajes emblemáticos de la Nación del Fuego, lo que nos permite adentrarnos en este mundo lleno de héroes y villanos. El nuevo live action de “Avatar: The Last Airbender” promete traer a la vida a los personajes que todos conocemos y amamos.

En la primera temporada de la serie, veremos a personajes como el tío Iroh, el Señor del Fuego Ozai, Zuko y su hermana Azula. Estos personajes desempeñarán roles fundamentales en la trama de la serie, que promete ser uno de los eventos más esperados de 2024.

Sinopsis de “Avatar: The Last Airbender” live action

La historia de “Avatar: The Last Airbender” sigue a Aang, el Avatar, quien despierta después de estar congelado durante 100 años y descubre un mundo en medio de una guerra. Su misión es dominar los cuatro elementos y derrocar a Ozai, el líder de la Nación del Fuego que ha invadido otros territorios. A lo largo de su viaje, Aang contará con la ayuda de dos hermanos de la Tribu Agua del Sur, pero también deberá enfrentarse al Príncipe Zuko, quien lo persigue para restaurar su honor.

Lista de Actores en el live action de “Avatar: The Last Airbender”

Daniel Dae Kim como Ozai .

como . Elizabeth Yu como Azula .

como . Ken Leung como Zhao .

como . Dallas Liu como Príncipe Zuko .

como . Paul Sun-Hyung Lee como Tío Iroh.

Estas imágenes nos brindan una vista previa de cómo los actores darán vida a estos icónicos personajes en la adaptación live action. El elenco incluye a Daniel Dae Kim como Ozai, Elizabeth Yu como Azula, Ken Leung como Zhao y Dallas Liu como el Príncipe Zuko.

Elizabeth Yu como Azula. (Foto: Netflix)

La serie constará de ocho episodios en su primera temporada, que cubrirá la primera parte de la historia, incluyendo el viaje de Aang a la Tribu Norte del Agua. Durante esta etapa, Zuko y el general Zhao se presentarán como los principales antagonistas, pero también se espera la participación de Azula y el Señor del Fuego Ozai.

Dallas Liu como Zuko. (Foto: Netflix)

La serie original de “Avatar: The Last Airbender” es ampliamente elogiada por su narrativa, personajes, animación y abordaje de temas profundos. La expectativa en torno a esta adaptación es alta, dadas las comparaciones con intentos previos de llevar la historia a la acción real.

Los creadores originales de la serie tenían un rol importante en este proyecto, pero debido a diferencias creativas, se retiraron del equipo. No obstante, la franquicia continúa expandiéndose con una película animada programada para 2025 y la serie de Netflix, que llegará a la plataforma en 2024.

Ken Leung como Zhao. (Foto: Netflix)

Aunque la fecha exacta de lanzamiento en Netflix aún no se ha revelado, los fans están ansiosos por ver cómo se desarrolla esta nueva adaptación de “Avatar: The Last Airbender”. Mantente al tanto de las últimas novedades sobre este emocionante proyecto que promete revivir la magia de la serie original en un formato live-action.

Ficha Técnica del live action de “Avatar: The Last Airbender” en Netflix

Título de la Serie: Avatar: The Last Airbender (Live-Action)

Avatar: The Last Airbender (Live-Action) Plataforma de Transmisión: Netflix

Netflix Año de Estreno: Previsto para 2024

Previsto para 2024 Género: Live-Action, Aventura, Fantasía

Live-Action, Aventura, Fantasía Creadores: Albert Kim (Funcionará como showrunner)

Albert Kim (Funcionará como showrunner) Número de Temporadas: La primera temporada se compone de 8 episodios.

La primera temporada se compone de 8 episodios. Elenco Principal:

