Conforme a los criterios de Saber más

El actor indio Tripathi Anupam gracias a “El juego del calamar” ha aumentado su popularidad. Actualmente, cuenta con más de 4 millones de seguidores en Instagram. Su vida ha cambiado radicalmente tras salir en la serie surcoreana. En diferentes entrevistas para medios internacionales ha revelados cómo se siente ahora que más de 140 millones de usuarios lo han visto en las pantallas.

Tripathi Anupam interpreta a Ali en la serie "El juego del calamar". (Foto: Netflix)

Su personaje

El actor Tripathi Anupam interpreta en la serie Ali Abdul, un joven padre de familia que es mal pagado en su trabajo en Corea del Sur. Ante la falta de dinero, decide asistir al Juego del calamar. Su personaje es dulce, amable, ingenuo y bastante agradecido. Sin duda es uno de los papeles que más empatía ha generado entre la audiencia de Netflix.

En una entrevista con la revista Variety, Tripathi Anupam reveló que consiguió el papel para la serie de Netflix poco después de regresar a Corea del Sur después de unas vacaciones en India.

“En ese momento no tenía la forma de cuerpo correcta porque acababa de regresar de comer comida casera de la India. Y me dijeron: ‘Está bien, estás haciendo este personaje’. Ahora tengo que subir de peso, Tengo que trabajar para conseguirlo “, dijo sobre el papel.

Tripathi Anupam interpreta a Ali en "El juego del calamar". (Foto: Netflix)

Sobre su vida y carrera

El actor Tripathi Anupam nació el 2 de noviembre en Delhi, en la India. Hace poco, cumplió 33 años. Este intérprete inicio su carrera en la actuación en el 2006, según reveló él mismo durante una entrevista con “Insight Korea”.

Anupam contó que hace 11 años llegó a Korea del Sur como estudiante internacional de Universidad Nacional de Artes para prepararse profesionalmente en este rubro. “Escuché que la universidad estaba reclutando estudiantes extranjeros con becas y quería actuar profesionalmente, así que viajé a Corea”, narró el intérprete.

“Los tres primeros meses que estuve en Corea, me las pasé llorando. Quería mucho volver a casa, no lo hice porque mi pasaporte estaba en una oficina y no me podía ir sin eso”, contó el actor a “Film Companion”.

Tripathi Anupam antes del “Juego del calamar” ha formado parte de los K-dramas como “Descendants of The Sun”, protagonizada por Song Joong-ki, Song Hye-kyo y Arthdal Chronicles. También apareció en “Space Sweepers”, protagonizada por Song Joong-ki.

Fama

Actualmente, Anupam tiene ahora más de cuatro millones de seguidores en Instagram. Su popularidad a nivel mundial ha incrementado. En una entrevista incluso se animó a contar cómo fue la reacción de su madre al terminar la serie.

“Ella es muy dulce. Le dije que ahora están preguntando sobre su hijo de todo el mundo. Ella estaba muy feliz por mí y me felicitó. Ella también dijo, ‘Zyaada udna mat. Paanv zameen par tika kar rakhna (No te dejes llevar por tu éxito. Enraízate). ' Esa humildad y ese tipo de educación que me ha dado y le estoy muy agradecido. Todos mis familiares y las personas que conozco están muy contentos con el programa y solo tienen grandes cosas que decir “, dijo en una entrevista para el medio News18.

El actor espera que tras su éxito en la serie puede ser llamado para Bollywood. “No me han llamado, me encantaría que lo hicieran. Me encantaría trabajar en mi país, en mi casa y para mi público, y ver si los puedo convencer y conectar con ellos. Esa es otra pregunta que me hago como actor”, dijo a “India Today”.

TE PUEDE INTERESAR: