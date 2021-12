Conforme a los criterios de Saber más

Netflix estrenó el segundo de los tres cortos de “Élite: Historias breves”. “Samuel y Omar” es una especie de previa de la nueva temporada de la exitosa serie. La primera entrega se centró en la historia de Cayetana y el príncipe Phillippe En esta, son los mejores amigos Samuel y Omar los protagonistas. Te contamos qué pasó con los estudiantes de Las Encinas en esta nota.

(Atención este artículo contiene spoilers)

Primero recordemos qué pasó con los personajes en la cuarta temporada:

Arón y Guzmán decidieron realizar un viaje por Europa juntos, así que el último episodio de la cuarta temporada narra cómo estos inseparables amigos se despiden del grupo. Arón decide seguir su sueño y poner en ‘standby’ su relación con Omar, decisión que apoya y respeta el joven de origen árabe.

Por su parte, Guzmán, tras darse cuenta que su novia Ari y uno de mis mejores amigos Samuel tienen una relación paralela, decide alejarse. El joven español prefiere hacerse a un lado cuando se da cuenta que a quién realmente quiere Ari.

Omar Ayuso y Arón Piper en la cuarta temporada de Élite.

Samuel y Omar

La historia breve “Samuel y Omar” inicia con una mala noticia para Samu. Su mamá no pagó el alquiler de su casa durante tres años y tras la muerte de la dueña del piso, sus herederos le obligan a pagar todo lo que debe o dejar el lugar. La deuda es de 21 mil euros y Samuel debe pagarla en un mes para poder seguir viviendo en la casa que lo vio crecer.

Esto es un golpe muy fuerte para Samuel, ya que, como él mismo dice, ha perdido demasiado en los últimos años y se rehúsa a perder también su hogar.

Para lograr reunir el dinero, realiza varios trabajos, hace de todo pero no es suficiente y con el tiempo corriendo, siente que cada vez está más lejana la idea de seguir viviendo en su piso.

Escenas de la historia breve "Samuel y Omar", previa de la quinta temporada de "Élite". (Foto: Netflix)

A Omar se le ocurre una idea que podría cambiarlo todo. Debido a la creciente popularidad de “Only for you” (una versión ficticia del “Only fans”), le propone que suba fotos suyas con muy poca ropa. Está convencido que así podrá reunir los 21 mil euros que necesita para pagar el alquiler.

Aunque al inicio la idea no le gusta a Samuel, termina aceptando porque se da cuenta que no podrá reunir todo el dinero si lo hace de la forma “tradicional”.

Los días pasan y no aumentan sus fans en esa red social, tampoco ve nuevos ingresos; así que a Samuel se le ocurre algo más arriesgado: sacarse fotos sexis con el uniforme de su escuela. El estudiante está convencido que no lo van a reconocer y que al crear morbo por saber quién está detrás, el dinero llovería.

Samu se equivocó.

Escenas de la historia breve "Samuel y Omar", previa de la quinta temporada de "Élite". (Foto: Netflix)

Todo el mundo descubrió quién era y la información llegó a dos personas que quedaron muy desilusionadas. El director Benjamín Blanco y su hija, Ari, quién también es novia de Samu.

En la miniserie no aparecen ninguno de los personajes, pero se escucha una voz en off de Benjamín diciéndole a Samu que no puede seguir siendo parte de Las Encinas.

Samuel perdió todo: el colegio, su trabajo en el bar y al parecer también la relación con Ari. Cuando estaba sumido en la tristeza, aparecen Rebeka y Cayetana para animarlo. A su ex se le ocurre una idea que cree que podría funcionar. Rebeka está convencida que si toda la escuela o la mayoría se crea un perfil en “Only for You” y se toman fotos con el uniforme no podrán expulsarlos a todos y a Benjamín no le quedará otra que volver admitir a Samuel.

Escenas de la historia breve "Samuel y Omar", previa de la quinta temporada de "Élite". (Foto: Netflix)

Finalmente, pocos minutos antes de terminar el capítulo, aparece Omar diciéndole que la idea de Rebeka funcionó y que varios compañeros de Las Encinas se crearon un perfil en “Only for You” para ayudarle y han logrado recaudar 17 mil euros. Y como es Navidad y los sueños se cumplen: le han devuelto su trabajo en el Bar del lago. La historia termina con una supuesta llamada de Benjamín diciéndole que podrá regresar a Las Encinas. Sin embargo, no mencionan nada sobre su relación Ari. ¿Seguirán siendo novios para la quinta temporada?

