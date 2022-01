Conforme a los criterios de Saber más

“Estamos muertos” (“All of Us Are Dead”, “지금 우리 학교는”), la nueva serie surcoreana producida por Netflix que narra la historia de un grupo de estudiantes atrapados en una escuela secundaria por una invasión de zombis, ya está disponible en la plataforma de streaming.

Desde antes de su estreno, las escenas sangrientas y salvajes de “Estamos muertos”, han hecho que esta sea comparada con la aclamada “El juego del calamar”. En tanto, Netflix ya revelado un video con el detrás de cámaras de la serie.

“Es un historia que ocurre en un pueblo pequeño donde hay estudiantes que propaga el virus zombie y provoca la caída de todo el pueblo. Durante todo el incidente, la gente trata de luchar por sus vidas y por quiénes son”, sostiene el director de la ficción surcoreana Lee J. Q. en el mencionado video.

"Estamos muertos" es la nueva serie coreana de Netflix. (Foto: Netflix)

Lee J. Q. defiende la particularidad de la serie que dirige, argumentando que si bien hay muchas historias de zombies, pocas tienen a estudiantes de personajes principales.

“En un lugar cerrado como una escuela, con estudiantes apilados, estos tienen que sobrevivir solos. Deben huir de sus amigos que se convierten en zombies y esto hace distinto al show de otros filmes sobre esta temática. Lo hace interesante y fresco”, agregó el director.

Estamos muertos.

La importancia de la iluminación y los colores

En otro momento del especial, el realizador reveló detalles de las herramientas técnicas usadas para el rodaje de la serie. “Para quienes no son fanáticos de los zombies intentamos incorporar herramientas distintas para una experiencia divertida. Queríamos que la escuela se viera animada y brillante al principio de cada espacio. Para transmitir nuestra intención construimos un plato de 100 metros de largo. Podemos decir que construimos una escuela de 4 pisos. Y la sangre roja contrasta con los uniformes verdes”, contó Lee J. Q.

Escena de la primera temporada de “Estamos muertos”. Foto: Netflix

Rostros nuevos

Lee J. Q. se refirió también a la importancia de incluir en la historia a rostros nuevos, con el fin de darle más realismo a la trama.

“Queríamos caras desconocidas para los papeles, lo cual puede ser más atractivo y más divertido de ver. Así que queríamos caras nuevas para crear la atmósfera. Después de terminar el cásting, hicimos un talle en el cual todos los chicos intercambiaron los papeles al leer el guion. Les ayudó a leer otros roles.

Puedes ver el especial completo en este LINK.

Tráiler Oficial de "Estamos Muertos", la nueva serie surcoreana de Netflix.

