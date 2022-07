En entrevista a Variety, Noah Schnapp, mejor conocido por interpretar a Will en “Stranger Things”, reveló una algunos datos sobre su personaje en la popular serie de Netflix y adelantó lo que será la quinta y última temporada, a estrenarse posiblemente a inicios de 2024. Recientemente, se supo que el actor de 17 años visitará Lima, como invitado a la Comic Convention Latin-America, a celebrarse el 30 y 31 de julio de este año.

La verdad sobre Will Byers

Una de las interrogantes más fuertes, estrenada la cuarta temporada de “Stranger Things”, fue la que nos dejó el sufrimiento en el que vimos a Will Byers en los últimos capítulos de la serie, en donde da a entender que está enamorado de su amigo Mike pero que no se atreve a decírselo por miedo, al parecer, a ser juzgado.

Sobre esta transición del personaje, Schnapp confirmó lo que todos creían: que Will siente algo más que amistad por Mike. “Incluso en la temporada 1, insinuaron eso y poco a poco creció esa historia. Creo que para la temporada 4, solo fui yo interpretando a este personaje que ama a su mejor amigo pero lucha por saber si lo aceptarán o no, y se siente como un error y como si no perteneciera”, dijo el actor.

Noah Schnapp (Will Byers) y Finn Wolfhard (Mike Wheeler) en una escena de "Stranger Things". Foto: Netflix / Courtesy of Netflix

La comentada escena con Mike

Noah habló también sobre cómo fue rodar la conversación con Fin Wolfhard (Mike Wheeler) en la que le revela de una manera muy sutil sus sentimientos hacia él.

“Recuerdo que fue todo el día... Recuerdo cuando estaba haciendo la escena, estaba llorando mucho. Y cuando lo vi en la pantalla, en realidad fue más sutil. Me gustó cómo lo editaron. El rodaje fue muy divertido. Me encanta interpretar a Will. Esta escena fue muy importante para él, porque realmente solidificó esa verdad, que ama a su mejor amigo y no sabe cómo decírselo”.

Noah Schnapp como Will Byers en una escena de "Stranger Things". Foto: Netflix / Courtesy of Netflix

Escena improvisada

Otro de los detalles que no conocíamos hasta ahora del rodaje de la cuarta temporada de “Stranger Things” fue cómo fue filmó la escena entre Will y su hermano Jonathan en la que este le da todo su apoyo al menor y le dice que él estará ahí para lo que necesite. Noah dijo que esta escena no estaba escrita originalmente en el guion.

“Fue solo hasta después de que hice la escena en la camioneta, donde me vieron llorando y la protección que ves con Jonathan mirando por el espejo retrovisor. Dijeron, necesitamos una escena con eso. Entonces lo escribieron mientras estábamos filmando”, reveló el actor.

Noah Schnapp (Will Byers) y Charlie Heaton (Jonathan Byers) en una escena de "Stranger Things". Foto: Netflix / Courtesy of Netflix

Una temporada 5 enfocada en Will

El final de la cuarta temporada de “Stranger Things” apunta claramente que veremos mucho más de la esencia de Will y por ende, de entender su conexión con Vecna y el ‘Upside Down’. Noah confirmó estos rumores, adelantando solamente que los hermanos Duffer, creadores de la serie, se enfocarán más en su personaje y que construirán esa historia que se entiende, cerrará definitivamente las incógnitas alrededor de ella. “Creo que eso es súper emocionante”, añadió el actor, sin soltar mayores detalles.

Charlie Heaton (Jonathan Byers) Winona Ryder (Joyce Byers) Millie Bobby Brown (Eleven) Noah Schnapp (Will Byers) David Harbour (Jim Hopper), Natalia Dyer (Nancy Wheeler) y Finn Wolfhard (Mike Wheeler) en una escena de "Stranger Things". Foto: Netflix / Courtesy of Netflix

Su conexión con Mind Flayer y otras dudas

En esa línea, Noah reveló que así como muchos fans de la serie, él también tiene varias preguntas respecto a Will y porqué fue el primer en ser capturado por el ‘Upside Down’. El actor dijo que espera que se aclaren varios temas, además de ese, su conexión con Mind Flayer, por ejemplo.





SIGUE A SALTAR INTRO EN INSTAGRAM