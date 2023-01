“That ‘90s Show”, el reboot o spin-off del clásico de la década de 2000 “That ‘70s Show” ya está disponible en Netflix. La serie nos presenta a la adolescente de Chicago Leia (Callie Haverda), hija de Eric (Topher Grace) y Donna (Laura Prepon) pasando el verano con sus abuelos Red (Kurtwood Smith) y Kitty (Debra Jo Rupp) en el mismo pueblo donde crecieron sus padres.

Kurtwood Smith, Topher Grace, Debra Jo Rupp y Callie Haverda en una escena de That '90s Show. Foto: Netflix

En tanto, vemos también y a modo de intervenciones acotadas, a los personajes originales como Eric Forman, Donna Pinciotti, Jackie Burkhart, Michael Kelso y Fez en su etapa adulta y un tanto alejada de aquellos años adolescentes.

¿Qué dice la sinopsis?

“Es 1995, y Leia Forman (hija de Eric y Donna) está desesperada por tener algo de aventura en su vida, o al menos tener un mejor amigo o amiga que no sea su papá. Cuando llega de visita a la casa de sus abuelos, Red y Kitty, en Point Place, conoce a su dinámica y rebelde vecina Gwen..., justo lo que buscaba.

Pronto se da cuenta de que con los amigos de Gwen —su querido hermano Nate y su inteligente novia, el sarcástico y perspicaz Ozzie y el encantador Jay— puede vivir allí sus aventuras, tal como ocurrió con sus padres años atrás. Emocionada por reinventarse a sí misma, convence a sus padres de que la dejen quedarse todo el verano. Con un sótano lleno de adolescentes otra vez, Kitty está feliz de que la casa Forman sea un hogar para una nueva generación, y Red, bueno..., ya saben cómo es Red”.

El elenco de "That '90s Show", en una escena de la serie de Netflix. Foto: PATRICK WYMORE/NETFLIX

Detrás de los nuevos personajes



LEIA FORMAN (Callie Haverda)

La superinteligente hija adolescente de Donna y Eric decide quedarse en Point Place durante el verano después de vincularse rápidamente con un nuevo grupo de adolescentes del vecindario. Sus nuevos amigos la ayudan a salir de su caparazón, a pesar de que piensa que todos son mucho más geniales que ella. “La vemos sentirse más cómoda con todas estas personas y hacer estos nuevos amigos. Se convierte en una versión más segura de sí misma”, declaró Haverda a Tudum.

El trabajo reciente de la actriz de 15 años incluye la película “The Lost Husband” y la serie “Shut Eye”.

GWEN (Ashley Aufderheide)

Gwen es la chica de al lado, literalmente, vive en la antigua casa de Donna. Son mediados de los 90, lo que significa que su espíritu rebelde se manifiesta en una pasión por la música y la política riot grrrl. Leia queda inmediatamente sorprendida (y tal vez incluso un poco intimidada) por la confianza de Gwen, y las dos se hacen amigas rápidamente.

Puedes ver el trabajo de la actriz de 17 años en la película “Infinitely Polar Bear”, la comedia de atracos “Going in Style” y la miniserie “Emergence”. Con “That ‘90s Show” es la primera vez que Aufderheide actúa frente a una audiencia en vivo, le dijo la actriz a Tudum, pero inmediatamente le encantó. “Lloré en el primer show en vivo de estar encantada. Estaba tan feliz. Cuando el público se ríe es la mejor sensación”, agregó.

ARRENDAJO (Mace Coronel)

Si su actitud despreocupada y su encanto no eran ya suficiente pista, los fanáticos de “That ‘70s Show” no deberían sorprenderse al saber que el galán coqueto Jay es el hijo de Kelso y Jackie. “Jay saca lo mejor de su entorno de pueblo pequeño”, le dijo Coronel a Tudum. “No hay mucho que hacer en Point Place, Wisconsin, pero él es realmente imaginativo y soñador. Así que vive en su propio mundo de sueños que crea para sí mismo”.

La ex estrella de Nickelodeon de 18 años interpretó a Dicky en la serie “Nicky, Ricky, Dicky & Dawn” y consiguió su primer papel recurrente en la telenovela “The Bold and the Beautiful” y se le puede ver como Jake en “Colin in Black & White” de Netflix .

OZZIE (Reyn Doi)

El perspicaz y sarcástico Ozzie está en casa con sus amigos. Es gay y desearía que el resto del mundo aceptara su sexualidad como lo hacen sus amigos.

El actor ha sido parte de “Kidding”, ”SWAT” y “Mythic Quest”, “Barb & Star Go to Vista Del Mar”. Doi consiguió un papel recurrente en “Side Hustle” de Nickelodeon antes de llegar “That ‘90s Show”.

NIKKI (Sam Morelos)

Nikki, enfocada, inteligente y ambiciosa, tiene la vista puesta en ir a la universidad y convertirse en doctora. Ama a su dulce y tonto novio Nate, aunque a veces se ríe de él, no con él.

Después de papeles en dos cortometrajes, la actriz de 17 años hizo su debut televisivo en “That ‘90s Show”.

NATE (Maxwell Acee Donovan)

El bondadoso y adorable Nate parece un atleta típico, pero hay más en él de lo que parece. Él adula a su novia Nikki y con frecuencia se pelea con su media hermana Gwen.

Hasta ahora, el mayor crédito del actor de 17 años son dos temporadas en “Gabby Duran & the Unsittables de Disney”.

Y tú, ya viste ¿“That ‘90s Show”?

SIGUE A SALTAR INTRO EN INSTAGRAM