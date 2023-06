El gigante del streaming no detiene la producción de programas originales. Durante TUDUM 2023, Netflix anunció que tendrá más series y películas coreanas dentro de su catálogo, lo cual ha emocionado a los fanáticos. Además, confirmó nuevas temporadas para “D.P” y “Sweet Home”.

“Escenas que no has visto antes. Emociones que nunca has sentido antes. Historias que nunca antes habías imaginado”, resalta Netflix en su anuncio de las nuevas producciones coreanas que estarán disponibles en su plataforma. A continuación, te dejamos la lista completa de las próximas incorporaciones al servicio de streaming.

¿Qué producciones coreanas anunció Netflix en TUDUM 2023?

Durante la transmisión de TUDUM 2023, el gigante del streaming reveló que sus series “D.P” y “Sweet Home” tendrán nuevas temporadas. Asimismo, confirmó que sumará nuevas series y películas coreanas en su servicio.

Aquí te dejamos la lista completa:

“Celebrity”

“Mask Girl”

“A Time Called You”

“Song of the Bandits”

“Ballerina”

“Doona!”

“Daily dose of Sunshine”

“Believer 2″

“Gyeong Seong Creature”

Mira el anuncio completo de Netflix

¿Qué series y películas se anunciaron en TUDUM de Netflix?

En el esperado evento TUDUM, Netflix reveló avances de producciones próximas a estrenarse. “Emily en París”, “You” y “El clon de Tyrone” fueron algunos de los títulos mencionados en la transmisión. A continuación, te dejamos la lista completa.

Estas son las próximas series de Netflix:

“El juego del calamar: El desafío”

“You”

“Élite”

“La reina Charlotte: una historia de Bridgerton”

“Bridgerton”

“Emily en París”

“Berlín”

“El amor es ciego”

“El amor es ciego: Brasil”

“De vuelta a los 15″

“Cobra Kai”

“Yo Nunca”

“Heartstopper”

“La luz que no puedes ver”

“Lupin”

“The Witcher”

“Outer Banks”

“Merlina”

Estas son las próximas películas de Netflix:

“Misión de rescate 2″

“Lift”

“The Archies”

“El clon de Tyrone”

“A través del mar”

“One Piece”

