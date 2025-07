Desde Perú, un país profundamente arraigado a la magia de Chespirito, nos sumergimos en las profundidades de la nueva serie “Chespirito: Sin querer queriendo” de la mano de Miguel Islas, quien da vida al entrañable Ramón Valdés, y Paola Montes de Oca, la brillante María Antonieta de las Nieves.

En una charla exclusiva con Saltar Intro de El Comercio, ambos actores compartieron los pormenores de un desafío que trasciende la simple actuación: capturar la esencia de dos figuras icónicas que viven en el imaginario colectivo de Latinoamérica y el mundo.

Newsletter Saltar Intro Alfonso Rivadeneyra analiza las series y películas que no puedes perderte, todos los jueves.

El saludo inicial de nuestros anfitriones peruanos dejó en claro el fervor que despierta la serie en esta parte del continente. Miguel Islas y Paola Montes de Oca, con genuina emoción, agradecieron el cálido recibimiento y el entusiasmo que se vive en Perú por esta nueva producción. “Nosotros encantados de estar aquí, me encanta tu fondo y de verdad estoy muy emocionada. Nada, estoy muy agradecida con toda la gente de Perú por tan lindo recibimiento,” expresó Paola. Miguel, por su parte, añadió: “Sí, yo también estoy muy, muy contento de saludarte, de poder hacer todas estas entrevistas con gente de Brasil, de Argentina, de Perú, de Chile. Es una locura, es una locura para mí, es algo muy especial y aquí estamos a tus órdenes.”

Miguel Islas: Desentrañando a Ramón Valdés, el ser humano

Para Miguel Islas, el reto de encarnar a Ramón Valdés iba más allá de imitar las frases y gestos característicos de Don Ramón. La pregunta que resonaba entre los fanáticos peruanos – ¿Don Ramón le va al Necaxa? – era solo la punta del iceberg de una inquietud mucho más profunda: ¿cómo capturar la esencia de un hombre que se convirtió en leyenda?

Miguel fue enfático en su búsqueda: “Lo que yo busqué era la esencia exactamente de este hombre carismático, humilde, genuino, auténtico y yo espero que con la serie se vea eso, se vea el ser humano más que a Don Ramón que es inevitable, lo van a ver varias veces, pero que conozcan a Ramón Valdés, al padre, al hermano, al ser humano, al actor que es el que más admiro."

El actor hizo una distinción crucial entre el personaje y la persona. Aunque se ha dicho que la línea entre Ramón Valdés y Don Ramón era muy delgada, Miguel cree que hay una parte cierta, pero también una diferencia fundamental. “Don Ramón era un personaje farsico en una historia muy farsica jugando con niños en una vecindad, pero Ramón Valdés era un hombre un actor de oficio, un gran padre de familia, un gran ser humano y eso es en lo que más me clavé y traté de imprimirle al personaje y ojalá que la gente pueda verlo en mi trabajo,” explicó con convicción. Su objetivo primordial fue desvelar al hombre detrás del personaje, al actor entregado y al padre amoroso que fue Ramón Valdés. Esta profunda inmersión en la humanidad de Valdés es, sin duda, uno de los pilares sobre los que Miguel Islas construyó su interpretación.

Paola Montes de Oca: La voz y el alma de María Antonieta de las Nieves

El desafío de Paola Montes de Oca al interpretar a María Antonieta de las Nieves, la mujer detrás de la inconfundible Chilindrina, se centró en la personalidad marcada y la voz icónica de la actriz. Con una trayectoria tan consolidada, la expectativa sobre su interpretación era inmensa.

Paola reveló que, al principio, la preparación fue exhaustiva. “Al principio sí tuve que preparar el personaje de ver muchas entrevistas, de ver muchos videos y también material inédito que nos prestaba la familia de Roberto Gómez Bolaños, ¿no? Sus hijos. Gracias a ellos también pude tener acceso como a toda esta información,” compartió. Sin embargo, el mayor obstáculo fue, sin duda, la voz. “Lo que más me costó al principio fue la voz porque ella tiene una voz icónica y muy particular... la voz era lo principal que yo quería atacar porque sabía que si no mi carrera todavía no había empezado y ya se iba a terminar,” confesó con una mezcla de humor y seriedad.

La presión era enorme, pero Paola se volcó en el estudio y la escucha atenta. “Fue mucho ver, fue mucho escuchar su voz y realmente entender también su esencia, entender cómo era ella en esa época y tratar de tomarlo desde la forma más honesta de mi ser, ¿no? Y a partir de eso trabajar, trabajar eso, trabajar emocionalmente su mundo, etcétera, hasta lograr pues hacer a María Antonieta de las Nieves bajo mi interpretación.” Esta dedicación a capturar no solo la modulación vocal, sino también la esencia emocional de María Antonieta de las Nieves, es lo que promete una interpretación auténtica y conmovedora.

El apoyo mutuo: Un equipo con “conducta cero”

Enfrentar la presión de interpretar a figuras tan trascendentes como Ramón Valdés y María Antonieta de las Nieves, con la alta expectativa del público, fue un reto compartido. Tanto Miguel como Paola destacaron la importancia del apoyo mutuo durante el proceso de filmación.

Miguel Islas recordó el primer encuentro con Paola con cariño: “Desde el primer día que yo vi a Paola el saludo fue ‘Mijita chula, mi Chilindrina.’ O sea, todos estábamos comprometidos, todos estábamos 100% conscientes de lo que estábamos haciendo y de la responsabilidad que eso traía.” Este sentido de equipo y responsabilidad colectiva fue fundamental. “Y creo que logramos eso para el mundo, los actores y las actrices en tono y perfectamente estudiados,” añadió Miguel, subrayando el respeto y la dedicación de todo el elenco.

Paola corroboró esta sinergia: “Sí, porque creo que fuimos muy buen equipo entre todos y además pasaba algo muy chistoso que como que todos teníamos la esencia de su personaje. Cuando convivíamos entre cortes y así, pues de repente te dabas cuenta que estabas enfrente de Ramón Valdés o de cualquier personaje, todos como que de repente sin querer captamos, sin querer queriendo captamos la esencia y era como estar conviviendo en esa época, ¿no? Entonces fue muy bonito.” La atmósfera en el set de grabación trascendía la actuación; era una verdadera inmersión en el universo de Chespirito, donde los actores no solo interpretaban, sino que también vivían la esencia de sus personajes y sus interacciones. Este ambiente de camaradería y profunda comprensión de los roles que encarnaban permitió que el proceso fuera no solo un trabajo, sino una experiencia transformadora.

La entrevista culminó con un agradecimiento sincero por parte de los actores, quienes reiteraron su emoción y gratitud por el cariño de los fans peruanos. Miguel Islas y Paola Montes de Oca no solo nos ofrecieron una visión íntima de su proceso creativo, sino que también nos dejaron entrever la profunda responsabilidad y el respeto con el que abordan este legado. La serie “Chespirito: Sin querer queriendo” promete ser un viaje conmovedor a través de la vida de estos íconos, revelando las capas humanas detrás de los personajes que tanto amamos.

Los capítulos de “Chespirito: Sin querer queriendo” están disponibles en HBO Max.