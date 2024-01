La película “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To the Hashira Training Arc” se estrena en Perú el próximo 22 de febrero de 2024. La esperada continuación de la exitosa franquicia se sitúa después de los eventos de la temporada 2 del anime.

Fecha de estreno

22 de febrero 2024

En la película, Tanjiro Kamado y sus amigos se preparan para su entrenamiento con los Hashira, los cazadores de demonios más poderosos del mundo. Sin embargo, su entrenamiento se verá interrumpido por la llegada de las Lunas Superiores, demonios de alto rango enviados por Muzan Kibutsuji, el Rey Demonio.

Tráiler oficial

Sinopsis

De qué va a tratar

La película se centrará en el entrenamiento de Tanjiro y sus amigos con los Hashira. Los jóvenes cazadores de demonios aprenderán nuevas técnicas y habilidades para enfrentarse a las Lunas Superiores. Sin embargo, su entrenamiento se verá interrumpido por la llegada de estos poderosos demonios, que amenazan con destruir todo a su paso.

Ficha técnica

Título original: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To the Hashira Training Arc

Género: acción, aventuras, fantasía

Duración: 110 minutos

Director: Haruo Sotozaki

Guionista: Akira Matsushima

Productor: Yuma Takahashi

Música: Yuki Kajiura

Estudio de animación: Ufotable

La película “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To the Hashira Training Arc” es una esperada continuación de la exitosa franquicia. Los fanáticos del anime y el manga podrán disfrutar de nuevas aventuras de Tanjiro y sus amigos en esta emocionante película.

