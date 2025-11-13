“El padre del año”: ¿Por qué Michael Keaton y Mila Kunis son la dupla familiar que debes ver en Navidad?

¿Cómo nos llevamos con nuestros padres? Algunos no se interpelan tanto, pero es una pregunta que toma unos minutos responder. Los años pasan, los silencios crecen, las culpas se disuelven en la cotidianidad. “El padre del año” (“Goodrich”), dirigida por Hallie Meyers-Shyer, abre esa grieta de la relación entre padre e hija. Para ello, se apoya en la corporalidad y los gestos de Michael Keaton y Mila Kunis, quienes realmente salvan la película.

La dirección de Meyers-Shyer está marcada por una estética pulcra y un guion revelador. Hallie es hija de Nancy Meyers, directora de “Alguien tiene que ceder”, con Jack Nicholson y Diane Keaton, y el clásico de Navidad, “El descanso”, con Cameron Diaz, Jude Law, Jack Black y Kate Winslet. La heredera del universo de comedias románticas y familiares crea cierto brillo con “El padre del año”, entre el mar de contenidos digital. En vez de pasar desapercibida, queda la esperanza de que el público aplauda el viaje de Andy en estas fechas navideñas.

La ficción ocurre meses antes de la víspera de Navidad. Andy Goodrich (Keaton) es un hombre que llega tarde a su propia paternidad, la cual había experimentado de una forma deficiente con Gracie (Kunis), hija de su primer matrimonio. Ya en la edad adulta, él está a punto de ser abuelo, mientras ella aún espera que el tiempo repare lo que la infancia no hizo.

Keaton, con esa mezcla encantadora de desconcierto y ternura, interpreta a Andy Goodrich, un galerista de arte cuya existencia se desmorona el día que su joven esposa (Laura Benanti) se interna en una clínica de rehabilitación. Entonces, deja con sus dos hijos pequeños un puñado de responsabilidades. La culpa, más la soledad, se sienten en el vestuario de los actores, y el color, la música y el ambiente amplio y melancólico de la casa Goodrich.

"El padre del año" se estrena el 13 de noviembre en Perú. (Foto: Diamond Films)

Andy nunca aprendió a sostener a sus niños por sí solo, siempre necesito de sus esposas. La película no da mayores explicaciones, empieza con el golpe de la ausencia. Ella se va. Entonces, la soledad invade, pero el guion también hace que comience a iluminar la consciencia del padre, sin mencionar edades, pero a quien interpreta un actor de 74 años.

Por su parte, Kunis, en el papel de Grace, la hija adulta y embarazada, observa desde lejos, exasperada, como quien lleva toda la vida siendo la más madura de la familia. La actriz se apropia de su personaje con un temple sereno, que equilibra la excentricidad de Meyers-Shyer. Porque el ritmo es rápido. Pero Grace no busca redimir a su padre, sino entenderlo, y en el intento, revela que el amor también puede venir de la impaciencia y del hartazgo, a la cual todos llegan en algún momento.

Lo que empieza como una historia de reencuentros torpes con su padre se transforma en un diálogo intergeneracional sobre el abandono, la vejez y la reconciliación. Porque, en esta historia, hay también dos gemelos bastante perceptivos (Vivien Lyra Blair y Jacob Kopera), en el papel de los hijos del segundo matrimonio de Andy, y quienes experimentan la nueva paternidad tardía. Y eso no es un cliché; los adultos todavía pueden recibir lecciones y reconstruirse.

Michael Keaton y Mila Kunis en "El padre del año".

En general, la película parece rendirse al cliché del padre intentando ser bueno, pero el montaje y la actuación de Keaton aportan originalidad a una película familiar, que, además, llegó tarde a cartelera. Se estrenó en Los Ángeles en 2024 y recién estará en los cines de Perú el 13 de noviembre. Si bien es una comedia, la relación de Andy y Grace, sumada a su entorno familiar, hacen que trascienda a mensajes sobre la vida, y cómo nos aferramos a los amores convencionales y los miedos que nacen a través de la crianza.

Los primeros minutos de la cinta son un catálogo de desastres domésticos. Andy no sabe cuáles son las alergias de sus hijos, y sus asistentes siempre le recuerdan las citas olvidadas con Grace. Conforme va avanzando la película, él tiene la destreza de contener sus sentimientos, aunque tenga los problemas problemas más difíciles. Pero, bajo el drama, que destella segundos de comedia, hay una herida más profunda: esa que dejan los hombres que creyeron poder con todo y, en el intento, se quedaron solos. Keaton encarna esa fragilidad. Sin victimismo. Como si se quitara la máscara. Y ese viaje resulta hermoso; el público se puede sentir identificado.

Además, hay una maternidad ausente que genera intriga todo el tiempo. La madre de los pequeños gemelos está en rehabilitación, y ese personaje, casi invisible, es como una sombra que todo lo abarca. Desde esa ausencia, surge el verdadero diálogo entre hombres y mujeres, niños y adultos, sobre el perdón y los actos de amor.

Hacia el final, esa comedia aparentemente liviana se transforma en un testamento sobre la paternidad, el paso del tiempo y el amor familiar. Contrario al título, Goodrich no es el “padre del año”, pero busca aprender para no ser el último en llegar a su propia vida. Sí, hay clichés, como el padre perdido y la hija herida, pero las escenas finales se esperan con ansia y dejan mensajes reparadores para el corazón.