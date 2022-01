Conforme a los criterios de Saber más

Después de ver el reboot de “And Just Like That” (HBO Max), la creadora de “Girls” (2012), Lena Dunham, no calló sus ganas de desempeñar una producción similar con la serie protagonizada, escrita y dirigida por ella misma hace diez años. Así que la cineasta apunta al futuro con esta idea.

“Sex and the City” y “Girls” son casi homólogas, pues ambas narran la historia de mujeres jóvenes en Nueva York que viven episodios tragicómicos en busca del amor y la libertad. Por eso, Dunham se mostró entusiasmada con el reboot de la serie de HBO Max. “Fue un placer volver a ver a esas mujeres juntas y verlas asumir la sexualidad de la mediana edad”, comentó a “The Hollywood Reporter”.

Sin embargo, el director de contenido de HBO y HBO Max ha rechazado la posibilidad de una nueva serie de “Girls” en el corto plazo. Dunham, por su parte, ha reconocido que “no es el momento”. “Quiero que sea en un momento en que la vida de los personajes realmente haya cambiado”, sostuvo a THR.

La serie de Dunham estuvo protagonizada por ella como la veinteañera Hannah Horvath, Allison Williams (Marnie Michaels), Jemima Kirke (Jessa Johansson), Zosia Mamet (Shoshanna Shapiro) y Adam Driver (Adam Sackler), que era el amante de la primera protagonista.

La guionista neoyorkina pensó en Adam como el mejor enamorado del mundo para Hannah, aunque tiene un desorden obsesivo compulsivo y algunos otros defectos. Él y los personajes femeninos llevaron a Dunham a ser cuatro veces nominada a los Premios Primetime Emmy por “Girls” en 2012.

