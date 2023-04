Warner Bros. Discovery presentó el último miércoles Max, su servicio de streaming enriquecido, que se lanzará en los Estados Unidos el 23 de mayo. Max será la plataforma de destino de los contenidos originales de HBO, las películas de Warner Bros., los Max Originals, el universo DC, el mundo mágico de Harry Potter, entre otras ofertas que incluyen contenido infantil, gastronomía, hogar, realities, estilo de vida y documentales de marcas como HGTV, Food Network, Discovery Channel, TLC, ID y muchas otras.

HBO Max pasará a llamarse Max tras su fusión con Discovery (Foto: WarnerBrosMedia)

“Desde los más grandes superhéroes a los campeones de la vida real; desde los dramas que impactan en nuestra cultura al entretenimiento que influye en los gustos; desde los reinos fantásticos a los mundos más reales, Max ofrecerá una gama de opciones inigualable”, comentó JB Perrette, President & CEO, Global Streaming & Games, Warner Bros. Discovery en conferencia de prensa.

“Esta nueva marca señala un cambio importante, pasando de dos productos más ajustados, HBO Max y Discovery+, a nuestra oferta de contenidos y propuesta al consumidor más amplias. Mientras cada producto ofrecía algo para algunas personas, Max tendrá una amplia gama de opciones de calidad para todos”, agregó.

PLANES Y PAGOS

Max ofrecerá tres opciones de precios, dando a los suscriptores la posibilidad de elegir el plan que mejor se adapte a las necesidades de su hogar. Cabe destacar que este servicio solo estará disponible, por ahora, en Estados Unidos.

• Max Ad-Lite | USD 9.99 por mes o USD 99.99 por año. 2 visualizaciones en simultáneo, 1080p de resolución, sin descargas offline, calidad de sonido surround 5.1.

• Max Ad Free | USD 15.99 por mes o USD 149.99 por año. 2 visualizaciones en simultáneo, 1080p de resolución, 30 descargas offline, calidad de sonido surround 5.1.

• Max Ultimate Ad Free | USD 19.99 por mes o USD 199.99 por año 4 visualizaciones en simultáneo, hasta 4K UHD de resolución, 100 descargas offline, calidad de sonido Dolby Atmos.

Los suscriptores de HBO Max tendrán acceso a Max al mismo precio que su suscripción a HBO Max. Además, los suscriptores de HBO Max en los Estados Unidos seguirán teniendo acceso a las funcionalidades de su plan actual durante un mínimo de seis meses luego del lanzamiento.

Los perfiles, configuración, historial de visualizaciones, las funciones “Continuar viendo” y “Mi lista” de los suscriptores de HBO Max también migrarán a Max para que puedan seguir viendo justo donde lo dejaron.

NUEVOS CONTENIDOS

Los nuevos títulos que llegarán a Max, incluyen la serie de Harry Potter, una fiel adaptación de la querida saga de libros originales de J.K. Rowling, quien será productora ejecutiva; un Spin-off de “The Big Bang Theory”; la precuela de “Game of Thrones” llamada “A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight”; “Fixer Upper: The Hotel”, de Magnolia Network”; “Survive the Raft”, de Discovery Channel; “Peter & the Wolf”; “Rick and Morty: The Anime de Adult Swim”; “Lost Women of Highway 20″; “Tiny Toons Looniversity” y “Love & Translation”.

Harry Potter, la serie, lo nuevo que llega pronto a Max. | Foto: HBO Max

Max también mostró hoy adelantos de otros títulos muy esperados, como “The Penguin”, protagonizado por Colin Farrell; la serie dramática HBO Original “The Sympathizer”, un thriller de espionaje y sátira intercultural basado en la novela homónima ganadora del Premio Pulitzer; la serie limitada “True Detective: Night Country,” un HBO Original, protagonizada por Jodie Foster y Kali Reis; “The Regime”, protagonizada por Kate Winslet; la docuserie Max Original de seis partes SmartLess: “On The Road”, que sigue a Jason Bateman, Will Arnett y Sean Hayes mientras llevan a la audiencia por una exclusiva mirada del detrás de escena de la gira de su podcast; y la serie infantil “Gremlins: Secrets of the Mogwai”, otro Max Original.

¿Cuándo se estrenan?

Aún se desconocen las fechas de estreno para estas producciones sirvieron pero no hay duda que estimularán el interés de la audiencia por este recién lanzado servicio de vídeo bajo demanda.

¿Cuándo llega Max al Perú?

En Latinoamérica “Max” se estrenará a finales de este año, y en otras regiones más adelante.

A century before @GameofThrones, there was Ser Duncan the Tall and his squire, Egg.



Executive produced by George R. R. Martin, Ira Parker, Ryan Condal, and Vince Gerardis, A Knight of the #SevenKingdoms: The Hedge Knight has received a straight to series order. #StreamOnMax pic.twitter.com/MRPUke5Upt — HBO Max (@hbomax) April 12, 2023

¿Qué pasará con HBO Max cuando se convierta en Max?

HBO Max seguirá disponible en tu país hasta que Max esté disponible. Vuelve a consultar esta página en los próximos meses para obtener la información más reciente.

