La tremenda batalla que estaban teniendo Tatsumaki y Saitama por fin ha llegado a su fin en el capítulo 182/227 del manga de “One Punch-Man” y aquí te contamos todo lo que pasó en el nuevo episodio.

Capítulo 182/227 del manga de “One Punch-Man”

Tatsumaki se sorprende y se para frente a Saitama, que está ileso.

Saitama le dice que no se sobreesfuerce y que es una chica muy inquieta, por lo que se dispone a entablar conversación.

Tatsumaki se enoja y le dice que no se preocupe por ella y lanza su ataque en el que lo hace levitar a Saitama y se da cuenta de lo pesado que es.

Saitama se siente genial al poder levitar por fin pero Tatsumaki lo mira con cólera y comienza a estrujar al pelado pero este le pide por favor que no lo aplaste ya que no es un enemigo y no le hace nada de daño.

Tatsumaki se enoja y le dice que no tiene intenciones de llevarse bien.

Saitama se queda mirándola y le dice que no menosprecie las relaciones personales y que a este paso, el que siempre la detendrá será un “simple conocido de Fubuki”.

Tatsumaki se enoja y comienza a perder la conciencia ya que su rodilla cae y tiene un flashback de cuando era niña con Blast.

Tatsumaki escucha de Blast que vaya a proteger a su familia, por lo que esta se aparece en la casa de Fubuki y con su poder mata a los que querían llevársela.

Ante esto, Tatsumaki le da la mano para que esta se levante pero Fubuki, muerta de miedo, le pide que se aleje, haciendo que Fubuki despiere sus poderes.

Tatsumaki comienza a llorar y se ve a ella de niña que comienza a gritarle a Blast que a pesar de que se había vuelto fuerte, las personas se alejaban de ella, le temían, por lo que no sabe qué debería hacer.

Ante el grito, Blast voltea y ella comienza a llamarlo, pero Blast sonríe y se hace un foco de luz que cuando reacciona Tatsumaki, se da cuenta que ese foco de luz es la cabeza pelada de Saitama.

Tatsumaki asiente la cabeza, sabe que ha perdido y no entiende el entrenamiento que ha hecho Saitama para aguantarla.

Saitama le dice que la forma en la que viva, mientras no rompa cosas delante de la gente, será una grandísima heroína, acariciándole la cabeza y haciendo que Tatsumaki lo mire.

Cuando Saitama se iba a ir, Tatsumaki le pide que se espere para seguir hablando pero de la nada cae Fubuki.

Fubuki dice que a partir de ahora hará las cosas sola pero aparecen sus antiguos miembros de Blizzard que quieren seguir a su lado a pesar de que sepan que ella los botó.

Fubuki los detiende con su poder pero Tatsumaki se aburre y se la lleva, no sin antes decirle a Saitama que estará siempre a prueba por ella cuando menos se lo espere.

Saitama le dice que no vuelva a hacerlo y Tatsumaki comienza a conversar con él.

Fubuki y los miembros de Blizzard se sorprenden ya que Tatsumaki está escuchando la opinión de Saitama y Fubuki se pregunta quién es el calvo.

El capítulo termina con Saitama despidiéndose y con los de Blizzard diciéndole algo a Fubuki que la deja completamente atónita.

