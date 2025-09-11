El jueves 16 de octubre llegará a las salas de cine del Perú la película “Raíz”, un largometraje que aborda los temas de la amistad y la familia. La cinta, dirigida por Franco García Becerra y con un guion escrito por Annemarie Gunkel y Alicia Quispe, fue filmada en quechua en su totalidad.

La producción se grabó a más de 4,000 metros de altura en los Andes de la región Cusco. “Raíz” ha participado en más de 70 festivales internacionales, donde ha recibido 15 premios y reconocimientos. La trama se centra en un niño de 8 años, Feliciano, que se dedica al pastoreo y vive cerca del nevado Ausangate.

La historia sigue a Feliciano, quien comparte su vida con su perro Rambo y su alpaca Ronaldo. El niño mantiene la ilusión de ver a la selección peruana clasificar a un Mundial de fútbol. La paz de su comunidad se ve alterada por una amenaza externa. Ante esta situación, Feliciano encuentra en la unión familiar y en la amistad los elementos para enfrentar la situación.

“Raíz” presenta la experiencia de crecer con el apoyo de la familia. La película muestra cómo las relaciones entre un niño, sus parientes y sus animales de compañía se convierten en el motor de su vida. El mensaje final de la cinta es que “la amistad es el mejor equipo”.

El estreno en el país de “Raíz” ofrece una producción cinematográfica filmada en quechua en la región de Cusco. La película invita a reflexionar sobre los vínculos de amistad y la unión familiar a través de la historia de un niño y su entorno.