El manga de “Shuumatsu no Valkyrie: Record of Ragnarok” sigue su curso y ahora con la salida del capítulo 96 y tras la victoria de Okita Souji ante Susanoo no Mikoto, tenemos el camino para la siguiente batalla para salvar a humanidad. ¿Qué pasó en este episodio? Aquí te lo contamos todo.

Capítulo 96 de “Shuumatsu no Valkyrie: Record of Ragnarok”

Okita al borde de la muerte es salvado por el padre de Susano’o, Izanagi lo salva con una técnica llamada Onogoro. Logra despertarse y le dice a Kondo que ya no puede pelear, pero Kondo lo elogia.

Ares, insatisfecho con la victoria, recurre a Hermes. Hermes dice que Okita desvió el ataque de Susanoo en las etapas finales, y Zeus dice que Sandantsu era la misma técnica que Tenma Gaeshi de Susanoo, y que los humanos son criaturas que evolucionan en situaciones difíciles.

Brunhilde se reúne a solas con los combatientes restantes, murmurando que una victoria más sacará a Odín, y que se reunirá con Sigfrido.

Mientras tanto Geir se pierde buscando a Brunilda, en ese momento Nostradamus aparece y la secuestra, ambos descienden a los infiernos para reunirse con Sigfrido.

Primera introducción oficial de Simo Häyhä al manga.

El próximo peleador será revelado en el capítulo 97 de “Shuumatsu no Valkyrie”.

Dónde leer legalmente el manga de “Shuumatsu no Valkyrie: Record of Ragnarok”

El manga lo puedes leer oficialmente a través de la web de Manga Plus.

¿Cuándo sale capítulo 97 de “Shuumatsu no Valkyrie: Record of Ragnarok?”?

El manga sale oficialmente este 28 de diciembre de 2024 exclusivamente en la web de Manga Hot.

Ficha técnica del manga “Shuumatsu no Valkyrie” (Record of Ragnarok)

Título: Shuumatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok)

Shuumatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok) Género: Acción, Fantasía, Sobrenatural, Seinen

Acción, Fantasía, Sobrenatural, Seinen Año de Publicación: 2017 - presente

2017 - presente Autor: Shinya Umemura (historia) y Ajichika (arte)

Shinya Umemura (historia) y Ajichika (arte) Editorial: Comic Zenon

Comic Zenon Sinopsis: “Shuumatsu no Valkyrie” se desarrolla en un mundo donde los dioses deciden eliminar a la humanidad debido a su decadencia. Sin embargo, Brunhilde, una de las valquirias, propone una última oportunidad para la humanidad. Los dioses y humanos celebrarán un torneo llamado “Ragnarok” en el que se enfrentarán en combate uno contra uno. Cada lado selecciona a sus mejores combatientes, con la ayuda de las valquirias, para luchar en nombre de su especie.

