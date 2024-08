¡Ya tenemos el capítulo 92 del manga de “Shuumatsu no Valkyrie: Record of Ragnarok”! La gran batalla por la salvación de la humanidad sigue entre Okita Souji y Susano’o no Mikoto. Dos espadachines que lo están dando todo en el campo y que todavía no se tiene en claro quién podría ser el vencedor. ¿Qué pasó en este episodio? Aquí te lo contamos.

Capítulo 92 de “Shuumatsu no Valkyrie: Record of Ragnarok”

El capítulo tiene de nombre “Promesa”.

Okita Souji se posa frente a la muerte y comienza a recordar de que todavía no ha cumplido la promesa que le hizo al Señor Kondo.

Nos vamos a un flashback de Okita cuando estaba en el Japón feudal.

Okita le pide perdón al señor Kondo ya que este afirma que siempre le arruina su práctica en el dojo cuando se transforma en niño demonio y pierde el control.

Kondo toma de la cabeza a Souji y le dice que no se preocupe por esas cosas porque desde que lo acogió dijo que se haría cargo tanto de él como del demonio en su interior.

Okita se lamenta ser un monstruo asesino y comienza a culparse por no poder llegar a ser un samurái como el señor Kondo.

Kondo le hace reflexionar sobre lo que es el bushido y le dice a Souji que se grabe algo en mente: “un verdadero samurái es aquel que pone su vida en sus convicciones y se despide de este mundo con una sonrisa”.

Esta frase hace que el estado de ánimo de Okita cambie y es cargado por el señor Kondo, motivándolo porque ya llegará el día en el que lo entienda.

Okita le dice si algún día un monstruo como él podría llegar a ser un samurái que lucha con convicción, a lo que Kondo le dice por qué duda de sí mismo nuevamente, por lo que tiene que creérsela diciendo “¡voy a convertirme en un samurái con convicción!”, haciendo que Souji lo grite y se de de puños con Kondo diciendo que es una promesa.

Volvemos a la actualidad y vemos que hay mucho humo. El anunciador dice que el que prevaleció fue Susano’o no Mikoto, que está con su espada muy cansado y herido. Okita Souji está en el suelo sangrando.

Susano grita qué emocionante mientras es recibido entre vitoreos. Los seguidores de Okita están molestos y el mismo señor Kondo en gradas levanta el puño pero Okita todavía reacciona.

“Señor Kondo, yo aún, no he cumplido con la promesa que le he hecho”, grita Souji levantándose. Susano no puede creerlo y el anunciador está sorprendido.

En las gradas todos están sorprendidos, el señor Kondo llorando y Okita se pone en pie. “Hasta que lo haya dado todo yo aún me niego a desvanecer” y nos vamos al pasado, al año 4 de keio (1818). Okita está practicando con la espada.

Okita se convirtió en el líder del primer escuadrón del Shinsengumi y mientras todos sus amigos y samuráis, incluyendo al señor Kondo, estaban en batalla de la guerra Boshin, Okita cayó enfermo de Tuberculosis.

Okita cayó postrado en cama y se retiró del frente de batalla, siendo cuidado por un jardinero en Edo pero ya era muy tarde para Okita, que terminó falleciendo en silencio.

Entre sus prácticas, hubo una vez en la que ya no podía blandir bien la espada, escupiendo sangre, se conectó con su demonio interno, el señor Onigo. El instinto de lucha más temible y fuerte que habitaba dentro de Okita desde que nació. Este le daba fuerza inhumana a Okita a cambio de su vida.

Okita le dice que quiere seguir luchando, pero Onigo le responde que no puede, su cuerpo está prácticamente destrozado y que ya no hay motivo para seguir. Okita llora mientras muere recordando a sus amigos y aliados. Pero una voz dice “todavía no”, levantándose en medio de la batalla del ragnarok con un “¡yo aún puedo luchar!”.

Los ojos de Okita se ponen azules y con el cuerpo que tiene ahora, puede usar toda su fuerza incluyendo al señor Onigo, el cual le dice que seguramente morirá nuevamente después de vencer a Susano’o, lo que le hace sonreír porque es lo que significa ser un samurái.

Souji y Onigo morirán juntos dándolo todo para vencer a Susano’o, el cual recibe una onda expansiva mientras Kondo está entre lágrimas diciendo que siempre creyó que Okita sería el símbolo de la honestidad y que ahora se ha convertido en un verdadero samurái.

El líder del primer escuadrón Shinsengumi avanza mientras Susano sonríe con algo de molestia. “La técnica de la espada que he soñado usar algún día y que he perfeccionado a lo largo del tiempo. Ahora estoy seguro de que mi vida ha estado destinada para este momento”, poniéndose a llorar y sorprendiendo a Okita.

“¡Gracias!”, grita Susano’o mientras llora y desenvaina su espada, finalizando así el capítulo 92 de “Shuumatsu no Valkyrie: Record of Ragnarok”.

Dónde leer legalmente el manga de “Shuumatsu no Valkyrie: Record of Ragnarok”

El manga lo puedes leer oficialmente a través de la web de Manga Plus.

¿Cuándo sale capítulo 92 de “Shuumatsu no Valkyrie: Record of Ragnarok?”?

El manga sale oficialmente este 27 de agosto de 2024 exclusivamente en la web de Manga Hot.

Ficha técnica del manga “Shuumatsu no Valkyrie” (Record of Ragnarok)

Título: Shuumatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok)

Shuumatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok) Género: Acción, Fantasía, Sobrenatural, Seinen

Acción, Fantasía, Sobrenatural, Seinen Año de Publicación: 2017 - presente

2017 - presente Autor: Shinya Umemura (historia) y Ajichika (arte)

Shinya Umemura (historia) y Ajichika (arte) Editorial: Comic Zenon

Comic Zenon Sinopsis: “Shuumatsu no Valkyrie” se desarrolla en un mundo donde los dioses deciden eliminar a la humanidad debido a su decadencia. Sin embargo, Brunhilde, una de las valquirias, propone una última oportunidad para la humanidad. Los dioses y humanos celebrarán un torneo llamado “Ragnarok” en el que se enfrentarán en combate uno contra uno. Cada lado selecciona a sus mejores combatientes, con la ayuda de las valquirias, para luchar en nombre de su especie.

VIDEO RECOMENDADO La tetralogía de Rebuild of Evangelion continuará con Evangelion 3.0 + 1.0 (Foto / Video: Studio Khara)