“SPY x Family” Temporada 3, Capítulo 1: Hora de estreno confirmada

Ya tenemos la hora confirmada del primer capítulo de la tercera temporada de “SPY x Family”. ¿Qué aventura enfrentarán ahora tanto Anya como los Forger? Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.

Hora de estreno del capítulo 1 de la Temporada 3 de “ SPY x Family ”

El capítulo 1 de la Temporada 3 de “SPY x Family” se estrena este sábado 4 de octubre a las siguientes horas en Latinoamérica y España:

México: 10:30 a.m.

Colombia: 11:30 a.m.

Ecuador: 11:30 a.m.

Venezuela: 12:30 p.m.

Chile: 1:30 p.m.

Argentina: 1:30 p.m.

Perú: 11:30 a.m.

Bolivia: 12:30 p.m.

Paraguay: 1:30 p.m.

Uruguay: 1:30 p.m.

España: 4:30 p.m. (hora peninsular).

Dónde ver la Temporada 3 de “SPY x Family”

Vía Netflix y Crunchyroll

La Temporada 3 de “SPY x Family” se estrenará oficialmente el 4 de octubre de 2025 y podrá verse en Crunchyroll en la mayoría de países fuera de Asia, incluyendo Latinoamérica. La plataforma ofrecerá los episodios en simulcast con subtítulos en español y, posteriormente, también con doblaje latino, tal como sucedió con las temporadas anteriores.

Cómo ver la Temporada 3 de “SPY x Family” en Crunchyroll

Tener una suscripción activa a Crunchyroll (o usar la versión con anuncios si está disponible en tu región). Iniciar sesión en Crunchyroll desde tu dispositivo preferido (PC, móvil, TV, etc.). Buscar “SPY x Family” en el catálogo de la plataforma. Cuando la tercera temporada esté disponible (estreno: 4 de octubre de 2025) podrás seleccionarla y comenzar a ver sus episodios. Crunchyroll transmitirá los episodios en simultáneo con Japón (simulcast) con subtítulos, y luego también estarán disponibles versiones dobladas.

Tráiler de la Temporada 3 de “SPY x Family”

Ficha técnica de la Temporada 3 de “SPY x Family”