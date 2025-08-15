En “Yo soy Betty, la fea”, la telenovela colombiana que se convirtió en fenómeno internacional, el vínculo entre Patricia Fernández, “la Peliteñida” (Lorna Cepeda), y Nicolás Mora (Mario Duarte) comenzó marcado por el interés económico y la manipulación. Ella, como siempre, urgida de dinero, encontró en él a un blanco fácil para obtener recursos, pero el panorama de “Betty, la fea: la historia continúa”, serie de Prime Video, marca un hito en la trama de esta pareja.

En la segunda temporada de “Betty, la fea: la historia continúa”, con los dos primeros episodios disponible en Prime Video desde el 15 de agosto de 2025, el vínculo entre Patricia y Nicolás se convierte en una alianza más que circunstancial, pues parece que el paso de los años dejó algo más que un recuerdo de dos noches de pasión décadas atrás.

Newsletter Saltar Intro Alfonso Rivadeneyra analiza las series y películas que no puedes perderte, todos los jueves.

“Betty, la fea”: 5 momentos clave del romance entre Nicolás y la Peliteñida

1. Cuando Patricia le vendió su carro a Nicolás

Uno de los episodios más recordados de la telenovela original fue cuando Patricia, desesperada por pagar sus deudas, convenció a Nicolás de comprarle su carro a un precio que no correspondía con su valor real. La escena sintetiza la esencia inicial de su relación, con ella manejando la situación con astucia y él cediendo sin medir las consecuencias, porque está obsesionado con el cuerpo y la melena rubia de su amada.

2. Su primera cita “oficial”

Aunque su relación no comenzó como un romance tradicional, hubo un momento en que ambos compartieron una salida que se sintió más cercana a una cita que a un negocio. Nicolás, siempre ilusionado, la llevó a comer en un intento por conquistarla, mientras Patricia mantenía el equilibrio entre la coquetería y su objetivo económico. Fue un instante breve, pero que sembró la duda de si, detrás de las apariencias, había una atracción genuina.

3. El reencuentro en Ecomoda

En Betty, la fea: la historia continúa, Patricia y Nicolás se vuelven a encontrar en los pasillos de Ecomoda, pero en un contexto muy distinto. Ya no son la empleada desempleada y el contador ingenuo; cada uno llega con sus propias experiencias y cicatrices. El guion aprovecha este reencuentro para jugar con las referencias a su pasado, con miradas cómplices y diálogos que recuerdan sus interacciones más icónicas. Este momento reabre la posibilidad de una relación más equilibrada.

4. El ramo de flores y el currículum actualizado

En la primera temporada de Betty, la fea en Prime Video, uno de los momentos más divertidos ocurre cuando Nicolás le regala flores a Patricia. Ella, en realidad, busca que él hable bien de ella como gerente de Recursos Humanos, cargo que intenta conservar a toda costa. Patricia presume que ahora tiene “ocho semestres de finanzas en la San Marino” —dos más que sumó apenas se casó con un millonario mucho mayor que ella—, y aunque nunca trabaja, insiste en mantener su puesto. Nicolás, por su parte, accede a hablar bien de ella con Betty, en una escena que combina interés personal con coqueteo velado.

5. La boda inesperada

Uno de los momentos más comentados en los dos primeros episodios de la segunda temporada es la boda de Patricia. Aunque los guionistas han jugado con el misterio de quién es el novio, la presencia de Nicolás en el evento añade una tensión especial. Las miradas, los gestos y ciertos comentarios dejan entrever que, más allá de la trama central, el lazo entre ellos sigue siendo relevante y podría evolucionar en los capítulos siguientes.

Más allá de estos cinco momentos, la relación entre la Peliteñida y Nicolás funciona como un espejo de lo que fue Yo soy Betty, la fea: un espacio donde el humor y la crítica social se mezclan con vínculos que nunca son tan simples como parecen. En la secuela, este dúo aporta una dosis de nostalgia, pero también plantea la pregunta de si, después de tantos años, los sentimientos pueden cambiar tanto como los personajes.