¿Quién no ha escuchado una canción del Dúo Pimpinela? Los hermanos argentinos Joaquín y Lucía hoy forman parte del jurado de “La Voz Senior”, la competencia de canto que da la oportunidad a los mayores de 60 años de cumplir sus sueños en la música y que ha hecho que los televidentes derramen más de una lágrima.

Nunca planearon cantar juntos

Lucía y Joaquín Galán nunca planearon cantar juntos. Fue idea de sus padres Joaquín Galán y María Engracia Cuervo que formaran un dúo. En la adolescencia, Joaquín tocaba rock con la banda Luna de Cristal, mientras Lucía, cuyo nombre verdadero es María Graciela, se enfocaba en tomar clases de actuación y era corista del grupo de soul Montana y luego de la cantante Manuela Bravo. En un viaje a España conocieron al cantautor Luis Aguilé, quien los recomendó al sello CBS (hoy Sony Music Entertainment) bajo el cual dieron a conocer su música.

Tuvieron que aclarar que son hermanos

El tercer álbum del Dúo Pimpinela fue titulado “HERMANOS” (1992) porque todo el mundo creía que eran pareja. Luego de sus primeros éxitos, el público se resistía a creer que no eran una pareja que ventilaba sus problemas en los escenarios.

Joaquín contó en entrevista con el diario ecuatoriano El Universo, que - a modo de explicación- en 1984 grabaron la canción “En Lo Bueno y En Lo Malo” (Hermanos), en la que relataban cómo a los 8 años Joaquín se enteró de que su mamá estaba embarazada, y entonces él deseó mucho que tuviera un niño, pero nació una niña. Al ver a Lucía la quiso demasiado y se convirtieron en compañeros inseparables.





Subieron al escenario estando peleados

Como sucede con todos los hermanos en el mundo, los Pimpinela no han sido ajenos a los problemas. El dúo reveló durante una entrevista en televisión argentina que atravesaron un momento complicado cuando Lucía se convirtió en mamá.

“Cuando Lucía se casó y luego nació Rocío tuvimos que replantear veinte años de un esquema de trabajo. Hacíamos seis meses acá y seis de gira por el mundo y siempre Pimpinela era la prioridad. Tuvimos que charlar y ella decidió dejar el dúo. Me costó mucho entender la postura de Lucía porque yo empecé con esto ya casado y mi mujer se adaptó. Nada interfería en nuestro trabajo y éramos una familia atrás de un objetivo y una vocación”, dijo Joaquín.

Por su parte, Lucía señaló: “Muchas veces estuvimos sin hablarnos y tuvimos que hacer terapia. Joaquín se descolocó y fue difícil. Yo tenía 21 años cuando comenzamos y me parecía todo bárbaro. Inclusive él manejaba todo y yo estaba cómoda con eso. Pero es distinto una mujer de un hombre. Para ellos es todo trabajo y para mí, cuando nació Rocío era mi prioridad, sobre todo durante los primeros meses. Dejé el grupo y me dediqué a mi familia. Recuerdo que mamá se enojó mucho conmigo y después entendí que no hay que ir de un extremo al otro y abandonar todo. Hay un gris y se podían hacer las dos cosas, sin desatender a mi matrimonio y a mi hija podía seguir viajando y trabajando”.

Otros pormenores de su relación como hermanos y compañeros de trabajo los narraron en su libro “Pimpinela hermanos: la verdadera historia”,

Lucía fue novia de Maradona

Los hermanos Pimpinela grabaron con Maradona, con el protagonista de Miami Vice, Philip Michael Tomar, y con el protagonista de Superman, Christopher Reeve.

Con el astro grabaron en 1986 el tema “Querida amiga”, un homenaje a doña Tota, la mamá del exitoso jugador de fútbol. Lucía siempre ha recordado con cariño esa etapa que duró nueve meses y fue durante el tiempo en el que la estrella se había separado de su esposa Claudia Villafañe.

“Mi mamá (María Engracia Cuervo) también tenía una excelente relación con Doña Tota. Íbamos muy seguido a la casa, ahí en Cantilo. Se ponían a tomar mate”, reveló Lucía en el programa Agarrate Catalina,

Múltiples récords

El dúo ha editado veinticuatro álbumes por los que han recibido 95 discos entre oro, platino y diamante. Además, ha vendido más de 30 millones de discos en todo el mundo y ha participado en los más lujosos escenarios como el Madison Square Garden, en el cual solamente han logrado actuar los argentinos Sandro y Pappo. Tal ha sido el éxito mundial de los hermanos que sus temas cuentan con versiones en inglés, italiano y portugués.

Labor humanitaria

Lucía y Joaquín fundaron en julio de 1996 una asociación sin fines de lucro llamada “Hogar Pimpinela para la Niñez”, cuyo objetivo principal es brindar atención personalizada a los 25 menores que viven ahí. Además, en 2009 fundaron “Desde el alma”, un centro de día gratuito para niños con síndrome de Down.

