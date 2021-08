Conforme a los criterios de Saber más

La cuarta temporada de “La voz Perú” llegó a su fin y las redes sociales fueron contundentes sobre una de las cosas que más se extrañará de esta etapa del concurso, además del indiscutible talento de sus concursantes: el carisma y buena energía del colombiano Mike Bahía, uno de los cuatro entrenadores convocados para el show musical.

El intérprete de 35 años ya había estado en el Perú en varias ocasiones previas para promocionar sus temas musicales -es más, hasta fue detenido una vez en Lima por problemas con migraciones junto a su novia, Greeicy Rendón, por la cancelación del evento Urban Music Fest en 2019-. Pero esta es la ocasión en la que más tiempo ha compartido con sus fans nacionales y, sin duda, dejó una buena impresión.

Pero, ¿realmente conoces a Mike Bahía? Estos son 10 datos interesantes sobre su historia que te harán quererlo mucho más:

1. Fue el primer niño corista de su colegio

Michael Egred Mejía descubrió de casualidad su vocación musical. De niño, en su natal Calí, vivía al lado de la escuela primaria a la que asistía y, según ha contado en varias entrevistas, le gustaba mucho comer paletas. Cuando la paletería de la escuela cambió de ubicación y pasó a estar al costado del salón de música, Mike escuchó por primera vez al coro del colegio, que estaba integrado solo por niñas. Las armonías de las jóvenes lo sorprendieron tanto que dejó de ir por las paletas al salón de música y se quedaba sentado haciendo sus tareas mientras las escuchaba ensayar. Un día, el director del coro lo pilló y Mike se asustó porque pensaba que había hecho algo malo al infiltrarse en los ensayos, pero el maestro lo invitó a que se sume al coro y así se convirtió en el primer niño corista de su escuela y nunca más dejó de cantar.

2. Cantó en orquestas de salsa

El coro fue la primera experiencia musical de Mike Bahía y la que luego lo llevó a tocar en bandas de rock, pero también a cantar en orquestas de salsa. Siendo natural de Calí, la capital de este género musical, la salsa ha influido mucho en su oído musical. Entre sus artistas preferidos, Mike suele mencionara a Víctor Manuelle, Gilberto Santa Rosa y el Grupo Niche.

Aunque el reggae y el reggaetón son los géneros con los que ha alcanzado reconocimiento, Bahía ha lanzado varias versiones en salsa de sus éxitos e incluso ha contado con la participación de algunos de sus ídolos antes mencionados:

Durante una de las primeras galas de “La voz Perú”, el artista habló de su gusto por la salsa y dijo que, tras conocerla en el Perú, Daniela Darcourt estaba en su Top 5 de intérpretes de este género.

3.Tuvo una banda de funk y hacía covers de Maroon 5

Pero ha sido el funk el que ha estado más presente en su carrera musical. Durante seis años, cuando todavía era Michael Egred, estuvo al frente como cantante y guitarrista del grupo Cápzula, con quienes tocaba en bares de Colombia.

Maroon 5, los estadounidenses liderados por Adam Levin, eran la banda top en su repertorio. “Sunday Morning” era la canción favorita para tocar en vivo del caleño, aunque también lanzaron temas propios que todavía se pueden oír en YouTube.

Mike Bahía antes de ser Mike Bahía.

Los inicios de Mike Bahía (camisa a cuadros roja) en Cápzula.

4. Se retiró para estudiar administración y trabajar en una oficina

Tras terminar su etapa con Cápzula, el colombiano decidió seguir con sus estudios y terminó la carrera de Administración. A los 25 años entró a una empresa de márketing para artistas que se llamaba “I resolve” (”Yo resuelvo”). Al joven Michael no le gustaba el nombre de la compañía y decidió poner en práctica las lecciones de la universidad. Según contó en una entrevista con el mexicano Jessie Cervantes, elaboró una propuesta de ‘rebranding’, pero no fue bien vista en el lugar. Entonces, decidió aplicar la misma estrategia en sí mismo.

“Para la empresa decidí hacer un cuestionario para sacar ‘insights’ de la marca y armar un look total. Me preguntaba, si la marca fuera un momento del día, qué momento sería. Si fuera un licor, un libro, una película, cuáles sería. Con las respuestas, obtuve imágenes y con esas imágenes hice un collage y saqué una paleta de color para la marca ya con un sentido y un norte. Me miraron como diciendo ¿y este tipo qué tiene? Entonces hice lo mismo conmigo mismo y así salió Mike Babía”, contó el artista. “Me salió un nombre tan hermoso, que me dije: a ese nombre le hace falta música. Mi hermano, que es ilustrador, me creó un personaje. Y a ese personaje le di una canción”, explicó sobre cómo decidió regresar a la música para no irse más.

5. Estuvo en “La voz Colombia” y lo eliminaron a la primera

Cuando había creado el personaje de Mike Bahía, apareció una convocatoria para un nuevo show de talentos en la TV de su país. Era la versión local del formato “The Voice”. Lo único que pedían era que los aspirantes se crearan un canal de YouTube y subieran una canción.

Mike se vistió como el personaje que había diseñado su hermano y publicó una de las canciones que había escrito para esta nueva etapa: “Sola bonita”.

Bahía consiguió un cupo en el ‘reality’, pero fue eliminado rápidamente, como contó en la final de “La voz Perú”, donde le dijo a Randy Feijoo, el representante de su equipo, que gracias a él había llegado a una instancia final en la franquicia del ‘show talent’.

6. Su primera canción la tiene tatuada en el cuello y es para Greeicy

Como se puede ver en el video que abre esta nota, en la parte superior, una vez que fue eliminado de “La voz Colombia”, Mike ya tenía algunos temas que había escrito para su etapa en solitario. El primero que creó se llamaba “Buscándote” y estaba dedicado a la chica de la que se había enamorado en aquel 2013: Greeicy Rendón, una actriz muy conocida en la TV de su país.

A la canción le fue también que Mike, que en ese momento era conocido como el exparticipante de “La Voz Colombia” y el “novio de la famosa actriz”, pasó a ser un cantante popular. La letra de aquel primer hit lo tiene tatuado en el cuello.

7. Ayudó a Greeicy a convertirse en cantante

Aunque “Buscándote” lo hizo, en algún momento, ser igual de conocido que Greeicy, el artista suele bromear con que rápidamente su chica lo volvió a convertir en “el novio de”. Y es que Bahía escribió uno de los temas con los que Greeicy incursionó en la música: “Amantes”.

“Esa canción sale del anonimato con ella de una manera increíble. Hoy en día esa mujer sigue subiendo como espuma”, contó el colombiano en el programa de Jessie Cervantes.

8. Pensó que Greeicy lo dejaría al hacerse más famosa

“Un día me pregunté: ¿seré yo el artífice de que esa mujer me deje?”, se preguntó Mike Bahía cuando empezó a ver el crecimiento exponencial que tuvo la carrera de su novia. También en el programa de Jessie Cervantes, el artista explicó que, debido a la distancia y las giras y actividades que cada uno tiene, llegó a pensar que lo suyo con Rendón se acabaría.

Entonces, un día que Greeicy regresó de una gira, la sorprendió con una canción que representaba todo lo que Bahía sentía: “Quédate aquí”.

Parte de las inseguridades de Bahía tenían que ver también con el asedio que Greeicy empezó a tener por parte de hombres muy conocidos en el mundo. Uno de ellos: el futbolista Neymar, que le enviaba mensajes directos en Instagram.

“Yo no hago goles, pero le escribí una canción”, dijo Bahía.

9. El significado de Arena

Mike tiene muchos tatuajes, pero hay uno que es el más curiosidad despierta: la palabra “Arena” tatuada en el cuello.

Esta marca en su cuerpo no es otra cosa que un homenaje a la hija que algún día le gustaría tener y que llevará ese nombre: Arena.

Mike dice que se hizo el tatuaje en el cuello, porque la garganta es como un filtro: él no quiere decir cosas hirientes o que avergüencen en un futuro a su hija.

“Todo lo que pasé por aquí (por mi garganta y cuerdas vocales), va a ser escuchado por ella y yo quiero que todo lo que salga y vea de mí haga sentir orgullo a mi hija, porque ella va a ser más grande que yo”, explicó Bahía.

Tatuaje de Mike Bahía. (Foto: Univisión)

10. No lo quería en el video de Greeicy

Tras el final de “La voz Perú”, Mike continuará con su carrera musical y apoyando el crecimiento de la carrera de su famosa novia. Es más, recientemente, los vimos juntos en el video del tema que Rendón lanzó con el español Alejandro Sanz: “Lejos conmigo”.

Aunque la pareja es muy querida por los fans de ambos, Bahía contó que la idea de que él sea el protagonista del video musical no fue del agrado de parte del entorno de trabajo de su novia.

“Esta información no me corresponde a mí decírselas, pero ustedes no se imaginan todos los retos que asumió mi chica (Greeicy) para poderles entregar esta nueva canción (…) ustedes no se alcanzan a imaginar todos los obstáculos que se le aparecieron para poder que esta canción saliera”, contó el caleño en su Instagram.

“Ha asumido muchos retos, la admiro por eso, ella lo sabe. Incluso, cuando salió la idea de parte de ella y del director (Nuno Gomes) que yo fuera el protagonista por ahí no recibí un feedback nada positivo. Ella se paró en la raya y dijo - Tiene que ser él – (…) ella sabe que siempre cuenta conmigo y para mí nunca va a ser monótono actuar con ella, ni va a dejar de ser novedad”, contó el colombiano que se despidió del Perú con este mensaje en redes:

“Espero poder devolver en canciones al menos una pequeña parte de todo el cariño recibido”.

