La joven actriz británica Millie Bobby Brown (19) anunció este martes 11 de abril su compromiso con Jake Bongiovi (20), el hijo del cantante Jon Bon Jovi. La pareja apareció junta por primera vez en la alfombra roja de los BAFTA 2022 que se llevó a cabo en el Royal Albert Hall de Londres y, desde entonces, su relación ha recibido el apoyo de sus fanáticos que la conocen por su protagónico en “Stranger Things ” de Netflix.

A través de Instagram, la pareja confirmó que se casarán después de casi tres años de relación. “Llevo queriéndote tres veranos, ahora, cariño, los quiero todos”, se lee en la descripción de la publicación que está acompañada de una fotografía de ambos en blanco y negro.

A continuación hacemos un repaso por las series y películas que protagoniza la joven y que están disponibles en streaming.

Series y películas protagonizadas por Millie Bobby Brown

“Stranger Things”

La serie creada por los hermanos Matt y Ross Duffer es protagonizada por la estrella de 19 años desde la primera temporada. Su papel de Eleven -una adolescente con poderes telepáticos- se ha convertido, en definitiva, en uno de los preferidos del público y que ha logrado generar gran expectativa por cómo será el desenlace de su historia. Su actuación en “Stranger Things” le ha valido, por ejemplo, su nominación a Mejor actriz de reparto en una serie en los Premios Emmy 2017 y 2018.

Disponible en Netflix

(Foto: Netflix)

“Enola Holmes” y “Enola Holmes 2″

La saga de libros “Las aventuras de Enola Holmes” escrita por Nancy Springer fue convertida en película de la mano de Netflix. Es así que Millie Bobby Brown es convocada para el papel de Enola Holmes, la hermana adolescente del famoso detective Sherlock Holmes, interpretado por Henry Cavill. Tras el éxito conseguido por la cinta, la secuela de “Enola Holmes” fue confirmada y llegó a streaming el año pasado.

Ambas películas disponibles en Netflix

“Godzilla II: King of the Monsters” y “Godzilla vs. Kong”

En el año 2019, Brown fue escogida para dar vida a la pequeña Madison Russel en la película “Godzilla II: King of the Monsters”, dirigida por Michael Dougherty y protagonizada por Kyle Chandler y Vera Farmiga. Posteriormente, la joven retomaría su personaje para la nueva entrega “Godzilla vs. Kong” que se estrenó en 2021.

Ambas películas disponibles en HBO Max y Prime Video

(Foto: Warner Bros.)

“Intruders”

Con tan solo 9 años, Millie Bobby Brown estrenó la serie de misterio sobrenatural “Intruders” de la cadena británica BBC, donde interpretó a la pequeña Madison O’Donnell.

Actualmente no disponible en streaming

(Foto: BBC)

MIRA MÁS EN EL INSTAGRAM DE SALTAR INTRO